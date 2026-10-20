"Tener fe no es un delito": Embajada de EEUU en Cuba visita a familia del pastor Maikel Pupo

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La embajada de Estados Unidos en Cuba visitó este martes a la familia del pastor camagüeyano Maikel Pupo Velázquez, detenido desde finales de septiembre tras convocar una oración pública por Cuba.

"Nos preocupa la falta de libertad religiosa. Tener fe no es un delito, el pastor debería ser liberado de inmediato", publicó la embajada junto las imágenes de la visita.

El pastor Maikel Pupo Velázquez, de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada, permanece detenido desde el 26 de septiembre acusado de "desobediencia" por convocar a varias iglesias a participar en una oración pública por Cuba y se encuentra en la cárcel conocida como Cerámica Roja, en Camagüey.

La prestigiosa organización Christian Solidarity Worldwide (Solidaridad Cristiana Internacional) hizo un llamado a la comunidad internacional a principios de octubre en apoyo al pastor y denunció la incomunicación con su esposa: "No hay justificación racional para que el Departamento de Seguridad del Estado lo detenga simplemente por animar a otros de su fe a orar por Cuba. Impedir cualquier comunicación con su esposa, incluso mientras su hija adolescente está en el hospital, es inhumano".

La organización de asesoría jurídica Cubalex cuestionó la detención del pastor cubano y exigió a las autoridades que expliquen el fundamento legal de su encarcelamiento y garanticen sus derechos.

El análisis sitúa la detención en un contexto más amplio de restricciones a las comunidades religiosas. Cubalex informó que su monitoreo ha registrado 41 incidentes represivos relacionados con violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante 2026.