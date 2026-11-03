Detienen en La Habana a la periodista independiente Camila Acosta

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La periodista independiente Camila Acosta fue detenida la mañana de este martes en La Habana cuando se dirigía con su mascota a una consulta veterinaria, según denunció el medio digital CubaNet, para el que trabaja como reportera.

Agentes del régimen cubano interceptaron a Acosta de manera arbitraria en la esquina de su casa, la esposaron y la forzaron a montar en la patrulla. Su mascota quedó abandonada en la vía pública, pero unos vecinos la rescataron, la llevaron a su casa y avisaron a su esposo, el expreso político Ángel Santiesteban.

Hasta el momento de publicar su mensaje, se desconocían las razones de la detención y el lugar al que ha sido trasladada, confirmó Santiesteban a Martí Noticias.

Según los vecinos que presenciaron el hecho, Camila fue arrestada porque "por culpa de ella han golpeado a la familia de un revolucionario", añadió su esposo.

El arresto se produjo un día después de la detención del comunicador independiente Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de CubaNet. Bonne fue esposado e introducido por la fuerza en una patrulla policial, sin que los agentes se identificaran ni mostraran documentación. Durante el operativo también fueron confiscados su laptop, teléfono, cámara y trípode.

CubaNet denunció ambas detenciones como parte de una escalada represiva dirigida a impedir que sus periodistas informen sobre la situación dentro de la isla. El medio reclamó el cese de los arrestos arbitrarios, las amenazas y el hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo independiente en Cuba: "La represión contra los periodistas de CubaNet busca impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba. Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento contra la prensa independiente".