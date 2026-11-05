EEUU condena nueva escalada represiva contra periodistas independientes en Cuba

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó la nueva escalada represiva contra periodistas independientes en Cuba, tras la detención este jueves de Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio.

"El arresto esta mañana de la periodista cubana Yoani Sánchez forma parte de la campaña permanente del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente", escribió Segura en una publicación en X.

Segura relacionó el caso con las detenciones ocurridas esta semana de los periodistas Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta, ambos colaboradores de CubaNet, y con el encarcelamiento de Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba.

"Desde las detenciones de Adelth Bonne y Camila Acosta esta semana hasta el encarcelamiento de Henry Constantín, el régimen cubano demuestra su cobardía al recurrir a arrestos arbitrarios porque teme a la verdad", agregó Segura.

Yoani Sánchez, directora del diario independiente 14ymedio, fue detenida alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves cuando salía de su vivienda en el barrio habanero de Nuevo Vedado para dirigirse a un mercado cercano.

La periodista alcanzó a avisar a sus colegas que había sido detenida por la Seguridad del Estado. Durante varias horas, su familia desconoció su paradero, hasta que fue liberada por la tarde, confirmó su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar, a Martí Noticias.

El arresto ocurrió durante una semana marcada por nuevas acciones contra la prensa independiente cubana. Bonne Gamboa fue interceptado el lunes en la vía pública, esposado y trasladado a una unidad policial. Tras ser liberado, denunció que había sido multado, despojado de sus equipos de trabajo y amenazado con prisión.

Un día después fue detenida Camila Acosta cuando llevaba a su mascota al veterinario. La reportera explicó tras su liberación que las autoridades le entregaron un acta de advertencia por haber grabado a un agente que le impedía salir de su vivienda.

Constantín, por su parte, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey, acusado de desobediencia.