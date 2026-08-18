"Fluye la droga" y "tienen sobornada a la policía", denuncian tras asesinato de otro joven en Palma Soriano

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La espiral de violencia juvenil en Palma Soriano se cobró una nueva víctima mortal: Gabriel Méndez Quesada, de 29 años, falleció el pasado 16 de agosto tras sufrir un ataque con arma blanca en el bar Las Palmas.

Ocurrido apenas dos meses después del asesinato de Jesús Alberto Martínez Fernández, de 26 años, en otro centro nocturno de la localidad, el hecho ha encendido nuevamente las alarmas sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad de la juventud en el interior de Cuba.

El incremento de la violencia entre los jóvenes del municipio responde a una combinación de factores estructurales. La drástica reducción de ofertas culturales, deportivas y recreativas ha convertido a los clubes y centros nocturnos en las únicas opciones de socialización disponibles, a pesar de no ofrecer un entorno seguro.

Denia Fernández Rey, activista y madre del joven Jesús Alberto Martínez Fernández, denunció las condiciones de impunidad y desesperanza que se viven en Palma Soriano: "En estos lugares lo que fluye es la droga. Los jóvenes van a estos lugares porque son los únicos sitios de esparcimiento. Son administrados por cubanoamericanos que después que se van de Cuba, porque, supuestamente, no pueden aguantar este régimen, regresan a darle oxígeno".

¿Por qué la policía no actúa?

Explicó además que establecimientos como Las Palmas, El Maya, El Billar y la cafetería frente al Parque Martí son los únicos que cuentan con fluido eléctrico las 24 horas del día, en medio de los apagones generales, lo que convierte a estos sitios en focos de hacinamiento y conflicto.

“Son en estos momentos los lugares donde más asesinatos hay, donde más problemas, donde más conflictos existen aquí. ¿Por qué la policía no actúa? Porque estas personas [los dueños] tienen sobornada a la policía, porque la policía lo único que está es por tres o cuatro pesos que estas personas les regalen para que se hagan los de la vista gorda”, indicó Fernández Rey, asegurando que solo es portavoz del comentario general de los palmeros.

Al vacío recreativo se suma la precarización económica: desabastecimiento, crisis de transporte y la falta de empleos de calidad que generen perspectivas de futuro. Esta situación incrementa el estrés, la frustración y la conflictividad social, derivando en conductas de riesgo, consumo nocivo de alcohol y aumento de la delincuencia.

Respecto al suceso en el que murió Gabriel Méndez Quesada, la activista detalló que, tras una discusión dentro del local, varios jóvenes, entre ellos la víctima, fueron sacadas del recinto.

Presuntamente, "el jefe de los custodios es quien, con un sable, lo mata", afirmó, agregando que otro joven involucrado permanece en estado grave.

Fernández Rey también denunció presiones por parte de la Seguridad del Estado para evitar que se visibilice la situación de inseguridad, así como las carencias del sistema sanitario local.

“Además de no haber corriente, en el hospital, tal como ocurrió con mi hijo, no había abastecimiento de ningún tipo para trancarle el sangrado que tuvo el muchacho que murió desangrado. No había vendas. Con los pulóveres de los muchachos que lo socorrieron fue que pudieron pararle el sangrado. No había inyecciones. No me estoy quejando de los médicos”, aclaró.

Aunque el régimen cubano no publica datos sobre criminalidad y homicidios, en los últimos tres meses, se han registado de forma independiente, en Palma Soriano, tres asesinatos.