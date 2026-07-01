El peso de las sombras: A casi 19 años del juicio a los reclutas de 2007 y el inamovible fantasma del Servicio Militar en Cuba

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Cerca de cumplirse diecinueve años del juicio militar celebrado el 26 de agosto de 2007, el sistema de reclutamiento obligatorio en Cuba sigue generando alarma social: la tragedia de cinco muchachos, sentenciados a penas de hasta cadena perpetua por un fallido intento de fuga, es el reflejo crudo de la desesperación juvenil frente al Servicio Militar Obligatorio (SMO).

En mayo de 2007, cuatro reclutas y un civil protagonizaron el intento de secuestro de un avión de pasajeros en La Habana, con la intención de abandonar el país. En el tiroteo subsiguiente fallecieron un teniente coronel y un soldado. Meses después, en septiembre de 2007, un tribunal militar dictó las condenas:

Yoan Torres Martínez, de 21 años, y Leandro Cerezo Sirut, de 20, fueron sancionados a cadena perpetua; Karel de Miranda Rubio, de 19 años; a 30 de privación de libertad; Alain Forbes Lamorú, de 20 años a 25 de prisión y al civil Ridel Lescaylle, de 31 años, a 15 de cárcel.

Años después de los sucesos, la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), encabezada por Elizardo Sánchez, incluyó a los cinco jóvenes en su lista de presos políticos, señalando el carácter amedrentador de las sentencias.

Recientemente, Cubalex alertó sobre la situación de Miranda Rubio, Forbes Lamorú, Torres Martínez y Cerezo Sirut, “que no han recibido beneficios penitenciarios efectivos y que, en la práctica, la ejecución de sus sanciones se mantiene cerrada, sin horizonte real de progresión”.

“Han enfrentado 16 negativas de progresión a régimen de mínima severidad y 12 negativas de libertad condicional”, denunció el equipo legal.

El abogado Raudiel Peña Barrios explicó a Martí Noticias que hubo cuatro agravantes jurídicos principales en el caso: la naturaleza militar de los delitos, el uso de la violencia con lesiones graves, la utilización de armamento de guerra (un fusil de asalto AKM) y la premeditación, según los fiscales.

Sin embargo, el experto sitúa el caso en un contexto sociopolítico ineludible: "la desesperación de los jóvenes por tener que cumplir con una obligación constitucional... que no quieren y que además no hay una identificación con el régimen político que los obliga".

En este sentido, Peña Barrios destaca la falta de independencia judicial en la isla, donde el sistema de tribunales militares suele ser vertical y dictatorial, y a menudo con una función ejemplarizante. “A eso hay que sumarle que esto fue un caso mediáticamente muy sonado y entonces eso yo creo que es lo que más condicionó la dureza de las sanciones que le impusieron a estos jóvenes”, recalcó el experto.

Lejos de ser un hecho aislado, este proceso marcó un precedente que aún resuena en la sociedad civil. Desde entonces, la oposición ciudadana al alistamiento forzado ha crecido de manera sostenida debido a las constantes denuncias sobre condiciones precarias, falta de atención médica, violencia encubierta y trágicos fallecimientos dentro de las unidades.

En Cuba, el marco legal castiga el incumplimiento con multas administrativas de hasta 7000 pesos cubanos y penas de prisión de 2 a 5 años para quienes eludan el proceso de forma definitiva. Las sanciones afectan incluso a tutores y padres de menores infractores.

Para las madres cubanas, el reclutamiento obligado se ha convertido en una amenaza directa a la integridad de sus hijos. El temor a recibir una llamada trágica es constante, lo que ha llevado a muchas mujeres a alzar la voz e intentar evitar por todos los medios que sus adolescentes sean incorporados a las filas.

Mientras el gobierno exige su cumplimiento inamovible, las familias luchan por proteger el futuro de una generación que muchas veces se siente atrapada en un sistema sin alternativas.