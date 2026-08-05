Adultos mayores, el rostro de la crisis y víctimas cada vez más de la “violencia generalizada” en Cuba

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Las personas mayores son cada vez más víctimas de una violencia generalizada en Cuba, entre ellas, la del aumento de los feminicidios, según denunció el Observatorio de Género de Alas Tensas en una audiencia este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, D.C.

“Nosotros visibilizamos en esta audiencia cómo las personas mayores son víctimas de una violencia generalizada en Cuba, que empieza en el hecho de la propia escasez de este estado de policirisis que hay en el país,, que genera angustia y temor porque, por ejemplo, mujeres mayores tienen que elegir entre comer y tomar un medicamento”, declaró a Martí Noticias Ileana Álvarez, Directora Ejecutiva de Alas Tensas.

La situación de la población anciana en Cuba fue una de los audiencias públicas sobre el tema cubano que se presentaron en el 196 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra del 3 al 7 de agosto en su sede, en Washington D.C.

“Visibilizamos también cómo las personas mayores son víctimas directas de feminicidios, porque en muchos de los feminicidios que hemos contabilizados hay mujeres mayores que, igualmente, son víctimas indirectas, por el hecho de que la mayoría de las veces son las abuelas las que se quedan a cargo de los hijos de las víctimas de feminicidios, que ademas tienen que cargar con toda la difícil situación que hay en el país”, aseguró Álvarez.

De acuerdo con la experta, el estado no protege a esta mujeres mayores víctimas de esa violencia generalizada en la isla como en el caso de las desapariciones.

“Muchas de las personas que hemos contabilizado desaparecidas en Cuba son adultas mayores que desgraciadamente a veces terminan en la muerte. Sin embargo, el Estado no tiene herramientas ni mecanismos de protección, que ayude a los familiares a actuar en esas primeras horas, que son vitales, en las que hay una personas desaparecida”, aseveró.

Yaxys Cires, Director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), expuso en esta audiencia cómo se agrava aún más en el caso de los ancianos la crisis generalizada que vive Cuba.

“Si hay que ponerle un rostro a esa crisis a un adulto mayor. Si uno analiza el comportamiento de la situación de la vivienda, la escasez de alimentos y de medicinas, vemos que en los adultos mayores eso se agrava, es una población que se va apagando lentamente y hemos lo que hemos denunciado hoy aquí”, dijo Cires a Martí Noticias.

En opinión del directivo de estrategias del OCDH, esta situación con los ancianos en la isla, no sólo es resultado de un sistema económico que, ni funciona, ni cree en la libertad.

“Esto es producto también de malas decisiones políticas, de prioridades equivocadas: durante la pandemia se siguieron construyendo hoteles de lujo en Cuba, sin embargo, no se construyeron hospitales”, aseveró Cires.

Para Elaine Acosta, Directora Ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos (CUIDO60), el costo mayor de la crisis recrudecida en Cuba está sobre los hombros de las personas mayores.

“Las personas mayores al final son las que están asumiendo el mayor costo de esta crisis y también las que menos posibilidades tienen por la menor cantidad de recursos físicos, materiales con los que no cuentan para poder superarla”, dijo Acosta a Martí Noticias.

La directiva de CUIDO60 destacó como esa generación en la isla no ha podido disfrutar hoy el futuro que le prometió el régimen.

“Es una generación a la que le prometieron un futuro mejor en Cuba y ahora llegan a una vejez en condiciones distintas”, sentenció.