Denuncian múltiples peligros de la militarización impuesta a los cubanos

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El Centro de Informacion Legal Cubalex denunció en una audiencia este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el incremento de la inseguridad ciudadana en Cuba, pese la creciente militarización que está llevando a cabo el régimen en los últimos meses de la sociedad cubana.

“No se traduce en seguridad porque según nuestros datos, entre enero y abril de este año, la inseguridad ciudadana ha subido un 109 %. Más militares en la calle no significa más protección para los ciudadanos sino todo lo contrario”, explicó a Martí Noticias la abogada Maritza Diversent, Directora Ejecutiva de Cubalex, y quien encabezó la presentación de esta organización en esa audiencia.

“Cuba: impactos de la militarización” fue el título de esta audiencia, realizada como parte del 196 período de sesiones de la CIDH, que mostró cómo el refuerzo militar se manifiesta cada vez más en cada protesta de los cubanos en las calles.

“Los niveles de militarización en cada protesta aumentan, barrios militarizados completamente, Boinas Negras desplegadas y esa es la parte que nos preocupa: que la militarización y la represión no es para defenderse de una amenaza externa sino para controlar el descontento”, aseguró Diversent.

Cubalex mostró igualmente en esta audiencia pública en la sede de la CIDH que el régimen continúa insistiendo en negar que está llevando a cabo ese recrudecimiento de la militarización de la sociedad cubana.

“Hay una militarización comparable con un estado de emergencia o situación excepcional que el estado no ha declarado públicamente pero ha adoptado todas las medidas como si estuviéramos en medio de ese proceso”, aseguró a Martí Noticias, la Directora Ejecutiva de Cubalex.

La audiencia igualmente sirvió como escenario para mostrar cómo la creciente militarización de la sociedad cubana por parte del régimen de La Habana ha suspendido una serie de garantías para los cubanos.

“Es extremadamente preocupante, y le deber preocupar a toda la sociedad civil cubana, cómo la militarización que se está dando hoy en Cuba, sin haberse proclamado de manera formal, lo que hace es suspender de facto todo un grupo de garantías constitucionales y de derechos humanos que agravan la situación, no sólo de la vida cotidiana de los cubanos, sino de cara a un proceso penal”, declaró a Martí Noticias, Alaín Espinosa, abogado de Cubalex y uno de los participantes en esta audiencia.

Este jurista de Cubalex ejemplificó su denuncia con el arresto desde hace dos meses del humorista cubano Eddy Ceballos, autor del canal Despingovery Channel, un hecho que a su juicio muestra cómo está usando el régimen la juridiscción militar para intentar amenazar a quienes se le enfrenten.

“Denunciamos cómo se muestra esta miitarización diariamente cada vez más en Cuba: están los llamados “combos de la calle”, cómo los cubanos no pueden transitar de una provincia a otra, del caso de Eddy Ceballos y de Despingovery Chanel a los que están tratando de juzgar en la juridiscción militar para que las penas, el castigo y el efecto ejemplarizante sea mucho mayor”, explicó Espinosa.

En su denuncia Cubalex reportó como entre febrero y julio de este 2026 se han registrado en Cuba al menos 215 acciones verificadas de militarización de la sociedad en la isla, entre ellas, también amenazas de muerte contra prisioneros políticos cubanos.