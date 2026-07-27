Opositor cubano vincula la crisis actual de Cuba con décadas de violencia política del régimen

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El presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, afirmó que la actual crisis económica, social e institucional de la isla tiene su origen en un modelo político basado en la violencia, iniciado con el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y consolidado tras la llegada al poder del régimen cubano en 1959, hace 67 años.

En declaraciones a Martí Noticias, el opositor utilizó la metáfora de las eras geológicas para describir ese período histórico, al que denominó "castroceno", una etapa que, a su juicio, comenzó con el ataque al Cuartel Moncada y marcó el inicio de una forma de ejercer el poder cuyos efectos continúan hasta hoy.

"Usando como metáfora las épocas geológicas, el 26 de julio de 1953 se inauguró lo que podríamos llamar el castroceno en Cuba, con su principio fundamental, el de la violencia", afirmó.

Cuesta Morúa señaló que el asalto al Moncada podría interpretarse dentro del contexto de las luchas armadas contra las dictaduras que caracterizaron al siglo XX. Sin embargo, sostuvo que el proceso político iniciado con ese hecho terminó convirtiendo la violencia en un mecanismo permanente de gobierno.

"Lo que perdimos de vista y ahora aparece mucho más claro es que inauguró la violencia como comportamiento político del poder hacia todos los ámbitos de la sociedad, hacia los ciudadanos y hacia la economía, la educación y la cultura", expresó.

El presidente del CTDC consideró que esa práctica ha permanecido durante los 67 años de gobierno del régimen cubano y continúa manifestándose en la represión política, así como en el deterioro de las condiciones de vida de la población.

"El resultado ha sido este: la crisis, el colapso y el Estado fallido", afirmó.

Según Cuesta Morúa, la falta de una infraestructura energética estable, el colapso económico y el debilitamiento de las instituciones son consecuencia de un modelo sustentado en la coerción y el control.

"Un país sin capacidad e infraestructura energética seria, sin economía, es, aunque no lo parezca, resultado de ese principio de violencia política como práctica y comportamiento del Estado hacia los ciudadanos y hacia los demás ámbitos", indicó.

Añadió que esa violencia ha trascendido la represión física y se refleja también en la vida cotidiana de los cubanos.

"Va en todas las direcciones: violencia física, violencia económica, violencia social, violencia cultural y violencia institucional", señaló.

Para Cuesta Morúa, el resultado de ese modelo es la profunda crisis que enfrenta actualmente el país.

"Este ha sido el resultado al que nos estamos enfrentando hoy como país, como nación, como sociedad y, por supuesto, también como Estado", concluyó.