Red Femenina de Cuba propone un "nuevo 26 de Julio" para impulsar una transición democrática en la isla

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La Red Femenina de Cuba llamó este domingo a impulsar un "nuevo 26 de Julio" que rompa con el legado político del movimiento encabezado por Fidel Castro, al calificar el asalto al Cuartel Moncada de 1953 como un "fraude histórico" para la nación cubana.

La organización independiente abogó por una transición cívica, pacífica y democrática, liderada por la sociedad civil y con las mujeres como protagonistas del proceso de cambio.

En declaraciones a Martí Noticias, la presidenta de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga, afirmó desde Madrid que, aunque el contexto histórico es diferente, el objetivo que persigue el movimiento que promueve la organización es poner fin al actual sistema político.

"Si pensamos bien en este 26 de julio, tiene muchas semejanzas con el anterior. El objetivo principal del 26 de julio de aquel momento y el de este es remover un gobierno corrupto, injusto y que ha traído miseria y pobreza a Cuba. Nosotros lo que queremos es liberar a Cuba de este mal que nos ha acechado durante tantos años", declaró.

No obstante, Larrinaga marcó distancia con la vía armada emprendida por el Movimiento 26 de Julio encabezado por Castro, al asegurar que el proyecto que impulsa la organización se fundamenta en principios democráticos y en la acción cívica.

"La diferencia que tiene este 26 de julio con el anterior es que en este 26 de julio las ideas, los principios y las voluntades son reales y van encaminadas por el buen camino", señaló.

La activista añadió que las mujeres cubanas tienen la responsabilidad de mantener ese esfuerzo para construir un futuro diferente para el país.

"Las mujeres cubanas pensamos que tenemos que seguir adelante, y que lo vamos a conseguir dándonos la mano, y asegurar un porvenir para todo el pueblo de Cuba y para las siguientes generaciones", afirmó.

En un comunicado difundido con motivo de la fecha, la Red Femenina de Cuba sostiene que los cubanos enfrentan una "encrucijada histórica decisiva" y tienen el derecho de superar "de forma definitiva" un sistema que, según la organización, ha prolongado el sufrimiento nacional durante más de seis décadas.

El documento plantea que el propósito es establecer un sistema plenamente democrático, garantizar el respeto a los derechos humanos y favorecer la reunificación de una nación "desolada, dividida y fracturada".

De igual forma, la organización sostiene que el levantamiento del 26 de julio de 1953 culminó en un "fraude histórico", al considerar que las promesas de restauración democrática nunca llegaron a materializarse tras el triunfo de la Revolución.

Como alternativa, propone un "nuevo 26 de Julio" sustentado en una transición cívica "sin brazo armado, pero con la fuerza inquebrantable de la ley"; "sin amenazas de muerte ni represión"; "sin tomas violentas del poder" y "sin guerrillas ni vanguardias militarizadas", privilegiando la convivencia, la paz social y el respeto al Estado de derecho.

El comunicado también destaca el protagonismo de las mujeres cubanas en ese proceso, al considerarlas las principales promotoras de la reconciliación nacional por el papel que han desempeñado durante décadas sosteniendo a las familias en medio de la crisis y la represión.

La Red Femenina de Cuba expresó su disposición a recibir el respaldo de la comunidad internacional para acompañar un eventual proceso de transición, aunque subrayó que el liderazgo y el protagonismo deben corresponder exclusivamente a la sociedad civil cubana.