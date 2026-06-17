Moscú sin avances en plan con ONU para suministrar petróleo a Cuba

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Los intentos de Moscú de iniciar suministros de combustible a Cuba a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) continúan sin resultados, dijo este miércoles el viceministro de Exteriores ruso Aleksandr Alímov.

"Que los proveedores de combustible actúen bajo el amparo de la ONU a través de la OCHA tampoco está encontrando solución por ahora", afirmó el diplomático, citado por medios rusos.

Alímov indicó que la ONU solicitó solo 94 millones de dólares para ayudar a Cuba, una cifra que consideró baja en comparación con otros países. Añadió que ese monto apenas ha sido financiado en un 34%, lo que, a su juicio, refleja un nivel insuficiente de apoyo internacional a la isla.

Rusia ha reiterado su disposición a asistir al viejo aliado de la Guerra Fría para aliviar la crisis energética en Cuba. Recientemente, el viceprimer ministro ruso Aleksandr Novak informó que Moscú continúa trabajando en mecanismos para brindar asistencia al país. Pero hasta ahora, solo un petrolero ruso ha arribado a la isla, el "Anatoli Kolodkin", que entregó 100 mil toneladas de petróleo a La Habana en calidad de ayuda humanitaria.

Moscú ha insistido en que su cooperación busca aliviar las dificultades derivadas de la escasez de combustible, mientras promueve, en paralelo, iniciativas multilaterales a través de organismos internacionales, pese a las dificultades señaladas por sus propios funcionarios.

Mientras, la isla caribeña vive un largo y contante apagón, con interrupciones diarias en el servicio elétrico de hasta 48 horas en algunas localidades y de hasta 20 horas en la mayor parte del país. Este miércoles, por ejemplo, las afectaciones previstas por la estatal Unión eléctrica para el horario pico superaban los 2,080 MW.

Sin embargo, las propias autoridades cubanas han señalado que la crisis en la generación eléctrica no se debe siempre a la escasez de combustible. La vieja red de centrales termoeléctricas sufre de averías continuas y paradas técnicas por mantenimientos impostergables. Su rehabilitación requeriría, según expertos, de una inversión multimillonaria.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reconocido públicamente el agotamiento total de las reservas de combustible, una situación que ha paralizado el transporte de pasajeros y impactado severamente la economía. Cuba depende casi por completo del crudo importado para sostener su sistema energético. La economía de la isla produce menos de un tercio del petróleo que consume.