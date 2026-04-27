Cuba reemplaza al director de la Unión Eléctrica en medio de colapso del servicio

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El régimen cubano anunció la sustitución del director de la estatal Unión Eléctrica (UNE), Alfredo López Valdés, por Rubén Campos Olmo, hasta ahora director de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las plantas más inestables del país, conocida por sus averías recurrentes, salidas imprevistas del sistema y su rol en apagones masivos.

López Valdés, al frente de la UNE desde octubre de 2022, fue reubicado como director de energía del Ministerio de Economía.

El movimiento, presentado como un simple "reajuste", se produce mientras el Sistema Electroenergético Nacional opera en condiciones críticas. Tras apenas cinco días de relativa tregua, los apagones volvieron a intensificarse en Cuba, a medida que se diluye el leve alivio provocado por el arribo de unas 100.000 toneladas de petróleo procedentes de Rusia.

La mejoría fue breve y frágil, incapaz de sostener un sistema eléctrico colapsado por décadas de mala gestión y dependencia externa, con una infraestructura obsoleta, incapaz de garantizar un servicio eléctrico estable a la población.

Entretanto, el panorama energético de este lunes presentaba varias unidades termoeléctricas clave fuera de servicio por averías o mantenimiento, entre ellas plantas en Mariel, Nuevitas, Felton, Céspedes y Renté, lo que impone severas limitaciones a la generación térmica.

"Ni con 1000 barcos de petróleo va a desaparecer el deficit energético,el tema de desgaste de las termoeléctricas va a seguir. Ssigan creyendo el humo ese de los 1200 MW en generación distribuida parados por falta de diésel, que iban a entrar ahora", comentó en el post de la UNE en Facebook David Figueroa.