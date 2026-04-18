Vivir "sin luz"; cubanos cuentan "la odisea" de aprovechar los pocos minutos de electricidad

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Residentes de la ciudad de Pinar del Río reportan 36 horas consecutivas sin electricidad. La Unión Eléctrica de Cuba registra averías y mantenimientos en seis termoeléctricas que afectan simultáneamente al 43% del territorio nacional.

Desde el reparto Hermanos Cruz, el activista Roberto Blanco Gil explicó a Martí Noticias: “El reparto Hermanos Cruz estuvo recientemente 36 horas y unos minutos sin corriente. Y ahora, o sea, la volvieron a poner anoche y ahora hace cuestión de 40 minutos la volvieron a poner. Pero es pésima, el descontento es inmenso”.

Según Blanco Gil, cuando el servicio regresa, los hogares enfrentan una carga excesiva de tareas domésticas acumuladas. "El momento se convierte en una odisea porque tienen que ponerse a la cocción de alimentos. Muchos, por ejemplo como yo que vivo en un edificio, tenemos que esperar a que pongan la bomba del agua para que llegue agua potable a los tanques de la azotea, a darle carga a los ventiladores y a los bombillos ahorradores para poder alumbrarnos no se sabe cuántas horas en la próxima noche".

En La Habana, vecinos de Arroyo Naranjo como Anaís Penalba reportan lapsos de apenas dos horas de suministro eléctrico."Estamos 22 horas sin corriente y sin agua. Quieres coger agua y no puedes; como no hay nunca, ya ni agua tenemos".

La Unión Eléctrica detalla que siete unidades están fuera del sistema, cuatro por roturas y cuatro por mantenimiento. Esto implica que el país solo genera el 58% de la electricidad necesaria, dejando un déficit del 42% que mantiene a casi la mitad de la isla a oscuras.

En redes sociales, un internauta cuestionó: “¿Dónde está el petróleo? Porque los apagones se han incrementado ahora son de casi 20 horas y siempre apagados los 6 bloques y los mismos circuitos no importa si son 60 o 300 MW de déficit nos acostamos sin luz y amanecemos igual”.

En Camagüey, los cortes superan las 20 horas diarias. La activista Ienelys Delgado afirmó sobre los apagones: “Estamos pasando 21 horas, 22 sin corriente, ponen la corriente una, dos horas. Por lo menos aquí en la provincia de Camagüey, según tengo entendido, en todo el país está pasando esto, tú sabes, el problema del petróleo. La situación está crítica”.