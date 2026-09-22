Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, comentan las declaraciones sobre Cuba del presidente Donald Trump en la ONU. El régimen ha puesto al periodista Henry Constantin en prisión preventiva y el aumenta el numero de asesinatos en la isla.
Episodios
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septiembre 21, 2026
Las noticias como son
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septiembre 18, 2026
Las noticias como son
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septiembre 16, 2026
Las noticias como son
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septiembre 15, 2026
Las noticias como son
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septiembre 11, 2026
Las noticias como son
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septiembre 10, 2026
Las noticias como son
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