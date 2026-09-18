Las noticias como son
- Amado Gil
Amado Gil, en tertulia con Michel Suarez Siam, abordan la resolución de condena contra el régimen cubano del Parlamento Europeo, que se une a una nueva ronda de sanciones de EEUU. José Daniel Ferrer por su parte da a conocer un llamado al mundo ante la esperada resolución cubana en la ONU.
Episodios
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septiembre 16, 2026
Las noticias como son
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septiembre 15, 2026
Las noticias como son
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septiembre 11, 2026
Las noticias como son
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septiembre 10, 2026
Las noticias como son
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septiembre 09, 2026
Las noticias como son
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septiembre 08, 2026
Las noticias como son
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