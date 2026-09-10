Las noticias como son
- Amado Gil
EEUU-Cuba: crecen las exportaciones hacia la isla y aumentan las sanciones contra el régimen. Amado Gil, en tertulia con Sebastián Arcos Cazabon, del instituto de estudios cubanos de FIU, analizan esta paradoja. También, José Daniel Ferrer estará desde Washington recibiendo un premio de la NET.
Episodios
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septiembre 09, 2026
Las noticias como son
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septiembre 08, 2026
Las noticias como son
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septiembre 04, 2026
Las noticias como son
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septiembre 03, 2026
Las noticias como son
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septiembre 02, 2026
Las noticias como son
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septiembre 01, 2026
Las noticias como son
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