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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer abordan las pésimas condiciones y la manipulación del gobierno cubano con el inicio del curso escolar. También se nos une el periodista Alejandro Tur Valladares con más de la grave crisis económica de la isla y los robos en aumento.

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