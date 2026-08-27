Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer, abordan la importancia para el pueblo cubano de estar comunicado por internet a partir de la experiencia de los ucranianos con Starlink. También, como afecta a los cubanos que Estados Unidos haya pausado las visas de inmigrantes.
Episodios
-
agosto 26, 2026
Las noticias como son
-
agosto 25, 2026
Las noticias como son
-
agosto 24, 2026
Las noticias como son
-
agosto 21, 2026
Las noticias como son
-
agosto 20, 2026
Las noticias como son
-
agosto 19, 2026
Las noticias como son
Foro