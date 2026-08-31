Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Dimas Castellanos y Omar López Montenegro, comentan sobre las nuevas leyes que respaldan las reformas económicas en Cuba. También, el sector privado sale al rescate de las escuelas en Camagüey, y “el fanguito” volvió a salir a las calles a protestar.
Episodios
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agosto 28, 2026
Las noticias como son
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agosto 27, 2026
Las noticias como son
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agosto 26, 2026
Las noticias como son
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agosto 25, 2026
Las noticias como son
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agosto 24, 2026
Las noticias como son
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agosto 21, 2026
Las noticias como son
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