Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, comentan la suspensión de exportaciones de tabaco cubano a Europa. La Feria de comercial de La Habana será virtual y busca promover las 176 medidas. Y los cubanos celebran el día de La Virgen de la Caridad.
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