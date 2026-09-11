Las noticias como son
Amado Gil, en tertulia especial con el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, coautor de Cuba-Transformación, un documento salido de una solicitud del mandatario Miguel Diaz Canel a un grupo de economistas críticos e independientes, nos dice dónde está el país después de sus propuestas.
Episodios
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septiembre 10, 2026
Las noticias como son
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septiembre 09, 2026
Las noticias como son
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septiembre 08, 2026
Las noticias como son
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septiembre 04, 2026
Las noticias como son
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septiembre 03, 2026
Las noticias como son
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septiembre 02, 2026
Las noticias como son
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