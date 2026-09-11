Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
Embed
Las noticias como son

No media source currently available

0:00 0:29:28 0:00
Descargar

Amado Gil, en tertulia especial con el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, coautor de Cuba-Transformación, un documento salido de una solicitud del mandatario Miguel Diaz Canel a un grupo de economistas críticos e independientes, nos dice dónde está el país después de sus propuestas.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG