El presidente responde a Martí Noticias sobre sus planes para Cuba

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su administración ayudará a Cuba al salir de una reunión con integrantes de Escudo de las Américas, celebrada en Nueva York al margen del debate anual de la ONU.

“Ayudaremos a Cuba”, respondió Trump a los periodistas de Martí Noticias José Pernalete y Laura Artal cuando preguntaron cuál era su plan para la isla.

La breve declaración se produjo después de que Trump dedicara parte de su intervención ante la 81ª Asamblea General de la ONU a la crisis cubana y a la presión ejercida por su administración sobre La Habana.

“Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que jamás haya estado sometido”, afirmó.

Trump describió a Cuba como “un Estado absolutamente fallido” y sostuvo que su gobierno “va a caer”.

La delegación cubana abandonó el salón plenario durante el discurso del presidente estadounidense.

Trump también se refirió a Cuba durante la segunda reunión de Escudo de las Américas, una iniciativa encabezada por Estados Unidos para coordinar respuestas regionales frente al crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración irregular y la influencia de actores externos en el hemisferio.

El presidente mencionó el apagón registrado la noche anterior en Cuba y bromeó sobre la posibilidad de enviar a la isla al secretario de Estado, Marco Rubio, cuyos padres emigraron de Cuba a Estados Unidos.

“Tal vez algún día, en un futuro cercano, lo dejemos en medio de Cuba (…) y él resolverá el resto. Siempre lo hace”, comentó Trump y añadió que Rubio conoce ampliamente la situación cubana y destacó la posición que ha asumido frente al régimen de La Habana.