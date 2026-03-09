Lanzan iniciativa “67 noches orando por Cuba” para pedir cambios en la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

Líderes religiosos cubanos dentro y fuera del país iniciaron este lunes la iniciativa “67 noches orando por Cuba”, un espacio de oración diaria que busca acompañar espiritualmente al pueblo cubano y pedir por cambios en la isla tras más de seis décadas de gobierno comunista.

La propuesta es promovida por la pastora y capellana bautista Joanna Columbié, académica y exiliada en Miami, quien explicó a Martí Noticias el significado simbólico de la iniciativa.

“Hoy comenzamos una iniciativa sencilla pero profundamente significativa. Vamos a estar teniendo 67 días de oración por Cuba, 67 días que corresponden simbólicamente a los 67 años que nuestro país ha vivido bajo una dictadura que ha marcado profundamente la vida de nuestro pueblo”, afirmó.

Durante este período, los participantes se reunirán cada noche durante 15 minutos a las 7:30 p.m., hora de Cuba, a través de la plataforma Zoom.

“Durante estos 67 días estaremos orando diariamente por Cuba. Será un espacio sencillo durante 15 minutos de oración cada día”, explicó Columbié.

La pastora subrayó que la iniciativa busca también acompañar moralmente al pueblo cubano en medio de la crisis que vive el país.

“Creemos que la oración es una fuerza real en la historia de los pueblos, pero también creemos que la fe auténtica no se limita a orar. También nos llama a hablar con verdad, acompañar a nuestro pueblo en esta esperanza de cambio”, señaló.

Columbié agregó que la iniciativa también incluirá la publicación de un pronunciamiento pastoral firmado por religiosos y laicos dentro y fuera de la isla.

“Mañana estaremos haciendo pública una carta, un llamado pastoral firmado por sacerdotes, pastores y laicos, miembros de la Iglesia dentro y fuera de Cuba”, dijo.

Por su parte, el pastor bautista Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, explicó que la convocatoria está abierta a todas las personas que deseen sumarse a la oración por el futuro de Cuba.

Según Lleonart, la idea es dedicar al menos 15 minutos cada noche a pedir por un cambio en el país.

“El objetivo es que al menos por 15 minutos cada una de esas 67 noches estemos clamando por el cambio en Cuba”, afirmó.

El pastor expresó además su esperanza de que este período de oración coincida con transformaciones en la isla.

“La expectativa es que durante estas 67 noches, al llegar al final de la 67, ya el cambio haya ocurrido. Ojalá que terminemos la mayor parte de las noches dando gracias a Dios porque ha caído el sistema”, señaló.

Lleonart subrayó que la iniciativa está abierta a personas de cualquier fe o creencia que deseen sumarse.

“Es una iniciativa para cualquier persona, de cualquier fe, que quiera unirse”, concluyó.

La convocatoria se está difundiendo a través de redes sociales mediante un cartel con un código QR que permite acceder al enlace de Zoom para participar en las oraciones diarias.