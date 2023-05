La Unión Eléctrica de Cuba pronostica afectaciones para todo el día este domingo

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó este domingo afectaciones durante todo el día "por déficit de capacidad", publicó el medio digital oficialista, Cubadebate.

La explicación ofrecida por el sitio, que cita como fuente a la UNE, es que "este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 07:05 horas hasta las 04:07 horas del domingo (21:02 horas)".

La unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Renté, la unidad 2 de la CTE Felton y Energas Boca de Jaruco se encuentran fuera de servicio por avería, agregó la información.

Entretanto, están bajo mantenimiento la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

El anuncio ocurre pocas horas después de que el ministro de Energía y Minas del país, Vicente de la O Levy, se mostrase optimista al prometer una mejoría en el sistema de generación eléctrica en Cuba para el verano, y a la vez hiciese un llamado a la población en la isla y a los sectores de la economía a ahorrar electricidad y combustible, "haciendo un uso racional y eficiente de la energía", publicó igualmente Cubadebate.

En medio de una crisis electroenergética y de abastecimiento de combustibles que durante meses ha afectado directamente múltiples aspectos de la vida del cubano, usuarios en internet reaccionaron inmediatamente con escepticismo a las palabras del ministro.

El internauta que se hace llamar "Roberto" escribió: "No le veo sentido q me digan lo q vivo a diario.. se gana en confianza cuando se traza una meta o se dan posibles soluciones. No me sirve q me digan q tendré apagones por déficit de generación, eso lo sé, me sirve q me digan q van a hacer para resolver.. aunque sea a largo plazo y sea una vaselina".

Por su parte, el usuario llamado Mayabequense100%, expresó: "Mejoras para finales del mes de mayo, de qué año?...En mi circuito perteneciente al bloque 2, en San José de Las Lajas, Mayabeque, acaban de apagarnos 6 horas seguidas (8pm (día 26 de mayo), hasta las 2am ( día 27 de mayo).

En dicha entrevista, el ministro indicó que las labores realizadas por el oficialismo en Cuba "fueron ejecutadas en las peores condiciones de suministro de piezas de repuesto, materiales y materias primas por no tener acceso a los financiamientos ni a suministradores", señaló Cubadebate.

El régimen cubano responsabilizó de la crisis que afronta el país "al recrudecimiento del bloqueo y a la inclusión de Cuba en la arbitraria lista de países que apoyan al terrorismo, que elabora el Departamento de Estado de EE.UU.".

En abril pasado, el titular de Energía dijo al oficialista Canal Caribe que la crisis de combustible se debía "fundamentalmente" a que los suministradores "no han podido cumplir con los compromisos que tenían" con Cuba, a partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo”.

El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, afirmó en ese momento estar en desacuerdo con las declaraciones del ministro de que la crisis se deba a "falta de suministros".

De acuerdo con la información que maneja, Piñón dijo que: "Por lo menos para el primer trimestre, enero, febrero y marzo, Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un supertanquero, el Nolan, con 1.5 millones de barriles que llegó a mediados-finales del mes de marzo".

En un despacho del 13 de marzo, la agencia Reuters informó que Venezuela había aumentado el suministro de petróleo a Cuba desde principios de 2023.

Citando documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA y datos de navieras, Reuters se refirió al envío a Cuba realizado en enero, de unos 40.000 barriles por día (bpd); en febrero, de 52.000 bpd y en marzo, de 76.000 bpd.

Piñón descartó que el problema estuviese en la deficiencia de las refinerías o en la capacidad de almacenamiento del crudo. Afirmó asimismo que existe falta de trasparencia en la información oficial.