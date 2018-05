La desconfianza marca los comicios presidenciales en Venezuela

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica han declarado que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Venezuela, bajo el argumento de que no son comicios transparentes ni justos en parte porque los principales líderes opositores no pudieron postularse debido a barreras legales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había dicho en marzo que laelección presidencial de Venezuela "de ninguna forma cumple conlas condiciones mínimas para elecciones libres y creíbles".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)expresó el viernes una "profunda preocupación" por el proceso del domingo por la "falta de condiciones mínimas necesarias".

Nicolás Maduro busca la reelección para un nuevo período de seis años en el gobierno, enfrentado al cuestionado disidente chavista, Henri Falcón, quien rompió filas con la oposición para lanzar su candidatura.

La coalición opositora de Venezuela, está boicoteando la elección asegurando que representa una farsa que busca legitimar una "dictadura" y llamó a la abstención.



De acuerdo con las autoridades, asistirán 14 comisiones electorales de Angola, Etiopía, Malí, Mozambique, Palestina, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica y Suriname.

Todas esas naciones son lideradas por gobiernos socialistas o de centroizquierda amigos de Venezuela, un país que sufre una profunda crisis económica, hiperinflación y escasez crónica de productos. La situación ha empujado a más de un millón de venezolanos a emigrar en los últimos años.

Además acompañarán las elecciones una representante de la Unión Nacional de la Mujer, trabajadores de Túnez, un europarlamentario y 18 periodistas.

"Esto es simple y llanamente turismo electoral, eso no tiene otro nombre. Esos son amigos que no responden a ninguna institución y que no han hecho un estudio como corresponde",dijo a Reuters el internacionalista y académico, Félix Arellano.

"La observación internacional implica venir con una suficiente antelación, ver todo el proceso, ver todas sus fases, presentar un informe como ocurre en la OEA, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea", agregó.

El organizador de los comicios es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo considerado proclive al gobierno de Maduro. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, está en las listas de sancionados de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, acusada de atentar contra la democracia.

(Con información de la agencia Reuters y redes sociales)