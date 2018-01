José "Pito" Abreu considerado indispensable para Medias Blancas de Chicago

El primera base de las Medias Blancas de Chicago, el cubano José "Pito" Abreu, seguirá vistiendo el uniforme del equipo, porque la gerencia de los White Sox considera que representa mucho para sus aspiraciones de ganar campeonatos.

"Hubo especulaciones claras de que posiblemente Abreu podría haber sido movido tras concluir la temporada pasada. Pero parte de los motivos por lo que no se hizo es que le damos gran valor a lo que él hace en el clubhouse, cómo se valora a sí mismo, a la organización y lo que hace por nuestros peloteros jóvenes. La forma en que hace su trabajo es lo que esperamos de un jugador de las Medias Blancas", dijo este viernes el gerente general Rick Hahn.

Aunque los Medias Blancas continúan su proyecto de reconstruir el equipo, Abreu puede dormir a piernas sueltas, al menos esta temporada 2018, porque la gerencia lo considera indispensable y ha llegado a la conclusión de que sería difícil hacer un intercambio de jugadores con él que valga la pena para Chicago.

"Amo la ciudad. Amo a los fanáticos. Amo al equipo", dijo Abreu a través de un traductor. "Me encantan Jerry Reinsdorf (dueño de los Medias Blancas), Kenny Williams, Rick Hahn (ejecutivos), porque creyeron en mí en un momento en el que ellos no sabían si la gente podía creer en mí porque estaba fuera de mi zona de confort. Lo único que puedo decir es que me siento honrado de estar aquí y me siento honrado de usar esta camiseta todos los días".

Abreu bateó para .304 en 2017, con 33 jonrones y 102 carreras impulsadas, mientras que de por vida conecta para .301, con 124 cuadrangulares y 410 carreras impulsadas.

"Ha sido increíble para mí", dijo el segunda base cubano Yoan Moncada a través de un traductor. "Como jugador, como ser humano, es un ejemplo para mí y siempre he tratado de seguirlo, de seguirlo como ejemplo, como el pelotero que quiero ser. Ser capaz de estar con él aquí y jugar con él es una gran oportunidad para mí".

Abreu cumplirá 31 años este lunes, 29 de enero. En Cuba, jugó con el equipo de Cienfuegos antes de abandonar la isla en agosto de 2013 con la intención de jugar en las Grandes Ligas estadounidenses. Debutó en las Mayores el 31 de marzo de 2014 con los Chicago White Sox . Ese mismo año fue seleccionado el Novato del Año, ganó el Silver Slugger Award y participó en el Juego de Estrellas.

(Con información de AP)