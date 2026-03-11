José Antonio Kast toma posesión como presidente de Chile

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder conservador José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile, en el mayor giro hacia la derecha del país en décadas.

La ceremonia de investidura, que puso fin al gobierno del izquierdista Gabriel Boric, se celebró en el Congreso Nacional, en la ciudad costera de Valparaíso, con la presencia de líderes regionales. Entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; y Santiago Peña, de Paraguay. También estuvo la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Kast, una de las figuras más visibles de la derecha latinoamericana, llega a la presidencia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2025 a la candidata oficialista Jeannette Jara con cerca del 60% de los votos.

Durante su campaña, prometió implementar un “gobierno de emergencia” enfocado en enfrentar el crimen organizado, la creciente delincuencia y la crisis migratoria que ha marcado el debate político en el país en los últimos años.

También prometió impulsar el crecimiento económico mediante desregulación, reducción del gasto público y políticas favorables al mercado. Chile, el mayor productor mundial de cobre, atraviesa un período de expansión económica que, según Kast, debe aprovecharse para atraer inversión y fortalecer el sector productivo.

Su llegada al Palacio de La Moneda representa el cambio ideológico más marcado en la política chilena desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, rompiendo con la alternancia entre gobiernos de centroizquierda y centroderecha que caracterizó al país durante más de tres décadas.

Kast ganó la presidencia de Chile con una cifra récord de votos, 7 millones 246 mil 307, lo que representó el 58,17% del total y una diferencia de 16,36 puntos porcentuales de su contrincante.

Kast y su posición contra de las dictaduras

Durante la campaña para la presidencia de 2021, el entonces candidato Kast que perdió frente a Boric, aseguró que había que terminar con la política exterior hipócrita en Chile, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Son dictaduras, donde la oposición es encarcelada, no hay libertad económica, social ni política, donde se violan los derechos humanos todos los días. Llegó la hora de dar una señal concreta, vamos a romper relaciones con esas dictaduras y vamos a liderar un proceso político y diplomático para liberar esas naciones”, dijo entonces.

En febrero pasado Kast se opuso al envío de ayuda económica a Cuba, que anunció Boric tras las presiones de Washington con los países que suministraban crudo a La Habana.

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada e inhumana”, afirmó Kast en conferencia de prensa.

Este miércoles, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar felicitó a Kast por su llegada a la presidencia.

"Hoy Chile pasa página..., una nueva oportunidad para restaurar la seguridad, reconstruir la prosperidad y defender la libertad del pueblo chileno. Estados Unidos apoyará firmemente a Chile y la libertad en todo nuestro hemisferio", escribió.

Noticia en desarrollo.