Irán aceptó realizar inspecciones nucleares "infinitas", afirma Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las negociaciones con Irán avanzan favorablemente y aseguró que Teherán ha aceptado someterse a inspecciones nucleares “al más alto nivel” y por tiempo indefinido.



En un mensaje difundido en Truth Social, Trump sostuvo que este compromiso garantizaría la “honestidad nuclear” del programa iraní y advirtió que, sin este acuerdo, no habría continuidad en el diálogo entre ambos países.

"A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, sumadas a la incesante campaña de noticias falsas que busca minimizar la victoria estadounidense, Irán ha aceptado de forma plena e incondicional someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!)", escribió en la red social.

El presidente estadounidense también anunció que, como parte de las concesiones, Washington permitirá que el estratégico estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito marítimo, tras haber sido objeto de tensiones durante el conflicto regional.



No obstante, Trump aclaró que las fuerzas navales estadounidenses seguirán desplegadas en la zona y que Estados Unidos podría restablecer un bloqueo si lo considera necesario, aunque calificó ese escenario como “muy improbable” en este momento.



Sobre la liberación parcial de fondos iraníes congelados, explicó que estos recursos serán colocados en una cuenta de garantía controlada por Estados Unidos y solo podrán destinarse a la compra de alimentos y suministros médicos de origen estadounidense, incluidos maíz, trigo y soja.



Trump enmarcó esta medida como una respuesta a una “crisis humanitaria” en Irán, destacando la necesidad urgente de asistencia.



Funcionarios de Teherán aseguraron el lunes que no existe un acuerdo para permitir inspecciones extraordinarias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que su cooperación seguirá los mecanismos habituales.



Las autoridades iraníes también han disputado el control sobre el uso de los fondos desbloqueados, indicando que será el propio país quien decida su destino.