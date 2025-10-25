Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Derechos Humanos

Informe revela más de 80 violaciones a Reglas Mandela en cárceles de Cuba

Fotos tomadas en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba
Fotos tomadas en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba

Sumario

  • Según el reporte del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, las cárceles de la Isla se han convertido en herramientas de castigo político en lugar de espacios para la rehabilitación y reinserción social.
  • La organización insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes frente a esta realidad.
Getting your Trinity Audio player ready...

El informe anual “Lo que cuentan los números” del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), publicado este viernes, reveló más de 80 violaciones a las Reglas Mandela, que muestran que las cárceles de la Isla no favorecen la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad sino que son una forma de escarmiento contra la disidencia.

“Ninguna de las reglas que analizamos se cumplen en las prisiones cubanas”, dijo a Martí Noticias, Camila Rodríguez, la directora de la organización, asentada en México.

“Esto, por supuesto, confirma que las cárceles cubanas funcionan como un sistema de castigo y represión política, más que como un espacio de reinserción social, que debería ser la finalidad de las prisiones en el mundo”.

Las Reglas Mandela son un conjunto de normas aprobadas por las Naciones Unidas en 2015 que establecen los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos y la administración de las cárceles, basadas en el respeto a la dignidad humana.

El programa, que forma parte de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, registró, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, un total de 1,858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba. De ellos, 1,330 constituyeron violaciones a derechos humanos.

“Intentamos mostrar una realidad que el Estado cubano ha hecho de todo por ocultar durante todos estos años posteriores a la llamada revolución, que es la negligencia médica, las torturas, el hambre, el aislamiento, que siguen siendo prácticas cotidianas en las prisiones”, apuntó la especialista.

El informe documenta 60 muertes bajo custodia estatal, incluyendo 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna y siete por violencia física directa.

“No existe evidencia de investigaciones ni sanciones por las 60 muertes registradas. En algunos casos, las familias ni siquiera pudieron acceder a los cuerpos o a los informes forenses, lo que constituye una violación de protocolos internacionales sobre muertes potencialmente ilícitas”, asegura el CDPC.

Los hallazgos del reporte “confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos formalmente por el Estado cubano y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en las prisiones del país”, expresó Rodríguez, en su presentación.

Embed
Más de 1300 violaciones a los derechos humanos en cárceles cubanas
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:01:59 0:00
Enlace directo

El CDPC identificó 44 tipologías de quebrantamientos de las normas de derechos humanos. Las más usuales fueron el hostigamiento y la represión, la negación de atención médica, las condiciones inadecuadas de vida y deficiencias alimentarias.

Asimismo, describe el empleo constante del aislamiento prolongado, los traslados correctivos y el trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas.

También detalla métodos de tortura como “la cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras”, grilletes que inmovilizan por completo a las personas.

La entidad considera que las condiciones materiales de los establecimientos penitenciarios “alcanzan niveles de infrahumanidad: desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos”.

De las 545 personas identificadas como víctimas, 329 se encontraban recluidas por motivos políticos. Además, se documentaron 244 denuncias colectivas que afectaron a poblaciones enteras en distintos centros penitenciarios.

“Queremos que el mundo escuche lo que el régimen cubano silencia, y que nos apoye, que actúe para proteger a quienes hoy sobreviven tras los muros del encierro”, resaltó Rodríguez.

La institución relatora de la población penal urgió a la comunidad internacional a mantener vigilancia persistente sobre las cárceles de Cuba, exigir la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y promover mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.

“Invitamos a la ciudadanía cubana, a la sociedad civil, a la comunidad internacional, a que lean este informe, a que se sumen a nuestros llamados, a que compartan nuestras denuncias y que nos ayuden a preservar la vida de todas las personas privadas de libertad en Cuba, sobre todo, a nuestros presos políticos, que tras las cárceles siguen sacando denuncias, tratando de que no quede en el olvido toda la vivencia, no solo de ellos mismos, sino de toda la población privada de libertad”.



  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG