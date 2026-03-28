Hammer se despide de la Embajadora de Ucrania en Cuba

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Mike Hammer, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se despidió de la Embajadora de Ucrania en Cuba, Iryna Kostyuk, quien fue destinada a la isla desde 2022.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial de la sede diplomática estadounidense el Jefe de Misión se refiere a la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania en Cuba como “nuestra amiga”.

"Deseándola a ella y Ucrania todo lo mejor y el fin de la guerra de agresión Rusa", escribió Hammer.

El máximo representante diplomático estadounidense en la isla señaló a Rusia como el causante de la guerra, una opinión contraria al relato del Kremlin, replicado por La Habana acerca de la invasión.

En julio del año pasado, durante la Conferencia Anual de Jefes de Misiones Diplomáticas de Ucrania, la cancillería de ese país anunció la reducción de la presencia diplomática en Cuba y la apertura de nuevas embajadas en América Latina.

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El mes pasado, la Embajada de Ucrania en Cuba emitió una alerta a sus ciudadanos por el agravamiento de la crisis económica y el posible impacto en la seguridad.



En un comunicado exhortó a sus nacionales que ya se encuentran en territorio cubano a tomar medidas preventivas inmediatas como limitar la permanencia en lugares públicos y espacios abiertos, evitar concentraciones y eventos con grandes aglomeraciones, reducir las visitas a instituciones estatales y cuerpos de seguridad y evitar cualquier tipo de conflicto con representantes policiales.





Además, la legación recordó que, ante cualquier amenaza a la vida o la salud, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencia consular, aunque la embajada advierte que, debido a los frecuentes apagones, podrían presentarse interrupciones en el servicio telefónico.



El personal diplomático aseguró que mantiene guardia las 24 horas para atender situaciones urgentes, pese a las limitaciones energéticas que enfrenta el país.