"Fracturas en los brazos y heridas en la cabeza"; denuncian brutal golpiza a opositor en la cárcel de Holguín

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El preso político Roilán Álvarez Rensoler tiene sus brazos fracturados y golpes en la cabeza como resultado de una golpiza propinada por guardias de la Prisión Provincial de Holguín, presuntamente como castigo por negarse a vestir el uniforme reglamentario.

Su hermana, Ariana Álvarez, denunció además a Radio Martí que el jueves se personó en el penal para obtener más detalles sobre lo ocurrido con el opositor, y explicó que fue a través de otro recluso como pudo conocer los pormenores del hecho.

Roilán Álvarez Rensoler, de 41 años y residente del municipio de Mella en la provincia de Santiago de Cuba, fue detenido el 30 de enero de 2026.

Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, se encuentra bajo la medida cautelar de prisión provisional, por lo que aún no cuenta con una condena firme establecida.

Las autoridades cubanas le imputan el delito de propaganda contra el orden constitucional por la presunta realización de pintadas con consignas antigubernamentales en la provincia de Holguín y de haber causado daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán

Tras realizar una huelga de hambre de 48 días en prisión que deterioró gravemente su salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para exigir al Estado cubano la protección de su vida e integridad física.