Golpean al preso político Roilán Álvarez tras negarse a vestir el uniforme

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Familiares del preso político Roilán Álvarez Rensoler denunciaron que fue víctima de una severa agresión en la prisión provincial de Holguín y posteriormente ingresado en la enfermería del penal. Las autoridades carcelarias justificaron los actos ante la familia indicando que el interno fue "castigado" por negarse a vestir el uniforme reglamentario.

La denuncia fue comunicada a Martí Noticias por Arianna Álvarez, hermana del recluso, quien detalló los hechos ocurridos durante el día programado para la visita familiar. De acuerdo con su testimonio, la familia se encontraba en el salón de espera del centro penitenciario cuando fueron alertados por otros internos de que Álvarez Rensoler no saldría a la visita debido a las agresiones sufridas.

Según el relato proporcionado a este medio, los reclusos que ingresaron al salón informaron a los familiares que la demora se debía a que le acababan de propinar "una fuerte golpiza a Santiago", como identifican a su hermano en el penal por ser natural de Santiago de Cuba, señalando que había recibido golpes en la cabeza y posteriormente había sido llevado a una celda de castigo por negarse a usar el uniforme.

Álvarez contó que tras conocer la noticia, la familia comenzó a exigir respuestas en el salón de visitas. Ante las protestas, personal del penal y agentes de contrainteligencia (CI) procedieron a desalojarlos de las instalaciones. Durante la extracción, la hermana del detenido denunció haber sufrido un esguince en una pierna al ser empujada.

"Uno de los guardias trató de sacarme violentamente porque yo decía que no me iba a ir de ahí y me caí y lesioné la pierna", declaró Álvarez a Martí Noticias.

De acuerdo con la hermana del recluso, un oficial identificado como el mayor Yosvani Rodríguez Quesada ordenó que retiraran a la familia del lugar de manera expedita. Posteriormente, según el testimonio, el jefe de la unidad justificó las acciones disciplinarias directamente ante la familia.

"El jefe de la unidad dijo no, en cualquier lugar a las personas que cometen acto de indisciplina se le castiga, y tu hermano ha sido castigado porque tu hermano cometió la indisciplina de no querer usar el uniforme'", citó Arianna

La familia confirmó que las autoridades del penal le indicaron que Álvarez Rensoler se encuentra hospitalizado en la enfermería de la propia prisión provincial, sin ser trasladado a un centro de salud externo.

"Ellos, hasta que no traten de remediar estos golpes, hasta que no traten de quitar toda evidencia, no van a dar a la luz lo que está pasando y no lo van a dejar ver", dijo.

Familiares del preso político se dirigían este jueves nuevamente a la provincia de Holguín para intentar conocer la gravedad de las lesiones.

Roilán Álvarez Rensoler, de 41 años y residente del municipio de Mella en la provincia de Santiago de Cuba, fue detenido el 30 de enero de 2026.

Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, se encuentra bajo la medida cautelar de prisión provisional, por lo que aún no cuenta con una condena firme establecida.

Las autoridades cubanas le imputan el delito de propaganda contra el orden constitucional por la presunta realización de pintadas con consignas antigubernamentales en la provincia de Holguín y de haber causado daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán