El preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler suspende huelga de hambre

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El preso político Roilán Álvarez Rensoler abandonó este martes la huelga de hambre que mantenía desde hacía seis días en la prisión provincial de Holguín en protesta por el decomiso de algunos de los alimentos que su familia le había llevado a ese centro penitenciario la semana pasada.

Tras el incidente, Álvarez Rensoler fue golpeado y confinado en una celda de castigo durante un día. Posteriormente, fue reincorporado a su celda, donde distribuyó entre los demás reclusos los pocos alimentos que las autoridades penitenciarias le habían permitido ingresar.

La información sobre la terminación del ayuno la confirmó a Martí Noticias su hermana, Arianna Álvarez Rensoler, quien detalló que el opositor le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica. Según explicó, Álvarez Rensoler optó por deponer la protesta al constatar que su cuerpo entraba en un rápido deterioro debido al desgaste sufrido por ayunos anteriores.

El activista fue arrestado el pasado 31 de enero en la provincia de Holguín bajo cargos de "propaganda contra el orden constitucional". Las autoridades le imputan estos delitos tras acusarlo de colocar carteles con consignas antigubernamentales en localidades holguineras y de dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán, lugar donde nació el fallecido mandatario.

El mismo día de su detención, el opositor inició un ayuno de 48 días que deterioró críticamente su salud, motivo por el cual requirió ser hospitalizado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Íñiguez Landín", en la ciudad de Holguín. Durante ese periodo, sufrió un paro cardíaco del cual tuvo que ser reanimado, situación que llevó a la suspensión de esa primera protesta, según informaron sus familiares en ese momento.

Durante su estancia en el centro hospitalario, las autoridades impidieron a la familia verlo en reiteradas ocasiones. Asimismo, agentes de la Seguridad del Estado que custodiaban la sala donde se encontraba el detenido les restringieron el acceso a la información sobre su estado de salud.

Con la anterior protesta pacífica, Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y residente del municipio Mella, en la provincia de Santiago de Cuba, exigía su liberación inmediata al considerar arbitrarios tanto su arresto como las imputaciones en su contra.

Antes de ser trasladado a su actual reclusión en la prisión provincial conocida como "El Yayal", el activista estuvo confinado de manera provisional en el centro de detención de la Seguridad del Estado denominado “Todo el Mundo Canta”, ubicado en la zona de Pedernales, Holguín.