Preso político Roilán Álvarez inicia nueva huelga de hambre en prisión de Holguín

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El preso político Roilán Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre el pasado 26 de mayo en la prisión provincial de Holguín, conocida como "El Yayal", luego de que las autoridades carcelarias le prohibieran el ingreso de alimentos que su familia le había llevado.

La decisión fue tomada después de que el opositor fuera llevado a una celda de castigo por protestar por el decomiso de sus pertenencias y constituye la segunda huelga de hambre desde su detención el 30 de enero de este año.

Su hermana, Ariana Álvarez, manifestó una profunda preocupación por el estado de salud del activista, quien recientemente depuso otra prolongada huelga de hambre tras sufrir complicaciones físicas graves.

La mujer explicó a Martí Noticias que la alerta sobre la situación actual de su hermano provino de fuentes internas del penal. Según su testimonio, la madre de otro recluso se comunicó con la familia para informar que Álvarez Rensoler había sido sacado de su celda y que sus pertenencias permanecían abandonadas en el lugar.

“Su hijo la llamó y le dijo que a mi hermano lo habían sacado de la celda donde se encontraba, que todas sus cosas se habían quedado y que no se sabía nada de él. Que antes de salir, ya mi hermano, por la postura de lo que le había pasado con la situación de la jaba, se había plantado en huelga de hambre nuevamente”, declaró la hermana del prisionero político.

Ariana Álvarez añadió que temen por la vida del opositor debido a las secuelas que arrastra de su protesta anterior. "Mi hermano se quedó con secuelas graves y aún no se ha recuperado. Estamos súper preocupados y tememos que pueda pasar algo porque, al retomar otra huelga de hambre, los daños serían más graves", subrayó.

Roilán Álvarez Rensoler es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). En marzo pasado, el activista depuso una huelga de hambre anterior tras sufrir un paro cardíaco mientras exigía su liberación inmediata. Debido a su condición crítica, requirió ser ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Íñiguez Landín", en la ciudad de Holguín.

Residente del municipio Mella, en la provincia de Santiago de Cuba, el opositor fue arrestado a finales de enero y las autoridades le imputan el delito de propaganda contra el orden constitucional. Los cargos formulados en su contra se basan en la presunta realización de pintadas con consignas antigubernamentales en la provincia Holguín y daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán.

Antes de su traslado a la prisión de "El Yayal", el activista estuvo recluido provisionalmente en el centro de detención de la Seguridad del Estado conocido como “Todo el Mundo Canta”, ubicado en Pedernales, Holguín.