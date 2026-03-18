Feminicidios en Cuba: Otras dos mujeres fueron asesinadas, entre ellas una adolescente

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La ola de violencia de género en Cuba continúa agravándose tras la confirmación de dos nuevos casos que han conmocionado a la opinión pública por la vulnerabilidad de las víctimas.

Observatorios independientes verificaron los feminicidios de una mujer de 62 años en la provincia Cienfuegos y de una adolescente de 14 años en Las Tunas, elevando la cifra de víctimas mortales en lo que va de año.

“En medio de la profunda crisis que atraviesa Cuba, de esta multicrisis que impacta y transversaliza todas las esferas de la vida social, hay grupos que enfrentan una situación de vulnerabilidad todavía mayor", dijo a Martí Noticias, Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

"Entre ellos están las niñas, los niños, las y los adolescentes, así como las personas adultas mayores. Y es precisamente sobre esa realidad que queremos llamar hoy la atención”, agregó la especialista.

En la comunidad tunera de El Cornito, en la calle La Caldosa, fue asesinada, el sábado, Katherine Cruz Aguilera. Su homicidio fue achacado a un hombre con quien su madre tenía un hijo. La muerte de la menor, degollada con un cuchillo, ha generado una profunda indignación en la pequeña localidad y en la población de la Isla en general que exige medidas de protección efectivas para las niñas y adolescentes.

De forma casi simultánea, la calle Esquerra del municipio Cruces, en Cienfuegos, fue escenario, el viernes, de otro acto de violencia extrema: Santa Durán Hurtado, ya entrada en la tercera edad, fue estrangulada, presuntamente, por su nieto de 17 años, resaltando la desprotección de las mujeres adultas mayores, quienes a menudo enfrentan violencia doméstica en silencio.

Los presuntos perpetradores de ambos crímenes están tras las rejas.

“Ambos casos han sido verificados mediante el cruce de información de medios de prensa, comunicadores, fuentes documentales y fuentes ciudadanas de proximidad inmediata”, indicó Alvarez.

Con estos dos, la cifra de feminicidios en Cuba durante 2026 asciende a al menos once víctimas confirmadas, según los registros de Yo sí te creo en Cuba (YSTCC) y el OGAT, que además advirtieron que estos números podrían ser mayores debido la opacidad institucional.

“Cada vez enfrentamos mayores dificultades para lograr las verificaciones. En un país donde apenas se sobrevive, donde la precariedad material, el silencio, el miedo y la falta de acceso a información confiable marcan la vida cotidiana, documentar estas violencias se vuelve una tarea cada vez más difícil”, señaló Alvarez..

“Aun así, seguimos nombrando, seguimos verificando, seguimos denunciando, porque en medio de esta realidad devastadora, la violencia no cesa. Y porque cuando las víctimas son una adolescente de 14 años y una mujer adulta mayor de 62, lo que queda en evidencia es también el grado de indefensión en que viven muchas personas en Cuba hoy, en una dictadura donde no importa el pueblo, y menos aún las personas más vulnerables”, recalcó la directiva de Alas Tensas.