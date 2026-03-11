Verifican dos nuevos feminicidios en Cuba: “La violencia contra mujeres y niñas no cesa”

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) verificaron dos nuevos feminicidios en la isla, elevando a nueve el número de casos documentados en lo que va de 2026 por organizaciones independientes.

En declaraciones a Martí Noticias, la directora del Observatorio de Género Alas Tensas, Ileana Álvarez, lamentó que la violencia contra mujeres y niñas continúe cobrando vidas en el país.

“Desde el Observatorio de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentamos profundamente dos nuevos feminicidios verificados, lo que confirma que aun en medio de la profunda crisis económica y social que vive el país, la violencia contra mujeres y niñas no cesa”, señaló.

Uno de los casos corresponde a Ana Yanci Guilló, atacada presuntamente por su pareja el 7 de marzo en la vía pública de la ciudad de Pinar del Río. La mujer fue trasladada a un hospital donde falleció a causa de las heridas.

“Desde el observatorio enviamos nuestras condolencias a su hija mayor de edad, a sus familiares y a su comunidad afectada por esta violencia feminicida”, añadió Álvarez.

Las organizaciones también verificaron el feminicidio social de Olimpia Pérez, una mujer de 79 años que vivía sola y fue atacada el 2 de marzo en su vivienda en el poblado de Mendoza, Tapaste, en la provincia de Mayabeque.

“El caso muestra cómo la vulnerabilidad y el aislamiento de las mujeres adultas mayores pueden ser aprovechados por agresores, especialmente en contextos de precariedad y debilitamiento de las redes de protección”, explicó la activista.

Álvarez también pidió evitar represalias o actos de justicia por mano propia entre familiares o personas cercanas a las víctimas.

“Hacemos un llamado a no tomar represalias ni buscar justicia por la mano propia, ya que esto puede escalar la violencia y generar nuevas pérdidas para las comunidades”, advirtió.

Las cifras recopiladas por OGAT y YSTC reflejan la violencia feminicida documentada por organizaciones independientes ante la falta de estadísticas oficiales completas y transparentes sobre este tipo de crímenes en el país.

Según el registro conjunto de ambas organizaciones, hasta el 11 de marzo de 2026 se han documentado nueve feminicidios, siete intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género en Cuba.

Además, se investigan once posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género reportados en 2025, así como cuatro posibles feminicidios alertados en lo que va de 2026.

Las organizaciones también advierten que el trabajo de verificación se ha vuelto cada vez más complejo.

“En el actual contexto cubano cada vez resulta más difícil para los observatorios independientes registrar y verificar estos crímenes. La crisis que atraviesa el país junto al miedo a denunciar limita el acceso a información y dificulta nuestro trabajo de documentación”, explicó Álvarez.

Organizaciones independientes han asumido la tarea de documentar los feminicidios en Cuba ante la ausencia de datos oficiales sistemáticos y de un registro público transparente sobre la violencia de género.

Activistas y organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de políticas públicas integrales, mecanismos efectivos de protección para las víctimas y mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre estos crímenes.

Desde el Observatorio de Alas Tensas también reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita visibilizar estos casos.

“Denunciar estos crímenes no es delito”, enfatizó Álvarez, al tiempo que instó a quienes conozcan casos de violencia extrema a reportarlos para contribuir a su registro y documentación.