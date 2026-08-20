Ex asesora de Trump espera que el presidente visite Cuba antes de 2029 (VIDEO)

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La exasesora adjunta de Seguridad Nacional, K.T. McFarland, pronosticó que el presidente Donald Trump realizará una visita histórica a La Habana antes de que finalice su mandato el 20 de enero de 2029.

"Creo que el presidente Trump irá a La Habana antes de que termine su mandato. Sí, creo que sería una victoria, una especie de "regreso triunfal". Porque creo que Cuba está lista; Rubio —Marco Rubio— ya está hablando con líderes cubanos en español, en español cubano, sobre cómo sería una Cuba poscomunista. Y ya sea mediante un plan tipo Maduro, deshaciéndose simplemente de uno o dos de los principales dirigentes del liderazgo comunista cubano, o mediante algo más significativo, va a suceder", dijo McFarland a Fox Business el pasado 7 de agosto.

En la entrevista la exfuncionaria dijo que el objetivo de la administración Trump es dejar de centrarse tanto en Europa, Asia y Oriente Medio para concentrarse en el Hemisferio Occidental, "creando un bloque comercial entre América del Norte y del Sur que fomente el comercio mutuo, la inversión, la seguridad y la paz".

"Cuba es el único lugar donde los chinos y los rusos aún mantienen un punto de apoyo; por eso estamos imponiendo estas sanciones", explicó la primera asesora de Seguridad Nacional del presidente Trump en 2017.

No creo que falte mucho

Para McFarland, quien ocupó puestos de seguridad nacional en las administraciones de los presidentes Nixon, Ford y Reagan y fue asistente de Henry Kissinger en el Consejo de Seguridad Nacional, la caída del régimen comunista en Cuba es "simplemente inevitable".

"A Cuba no le llega petróleo. Tras la caída de... de Venezuela, ya no reciben petróleo. Ahora, con todas estas sanciones, no están recibiendo inversiones de los chinos, salvo inversiones mínimas o puntuales. Así que el fin del régimen comunista cubano está cerca. Es solo cuestión de tiempo, y no creo que falte mucho", opinó.