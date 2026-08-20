EEUU sanciona a tres funcionarios del ICAP y a varias empresas cubanas

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Estados Unidos sancionó este jueves a tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a varias entidades estatales, incluyendo empresas mineras y el Ministerio de la Construcción, y a la empresa que por décadas ha regulado la contratación de cubanos para el mercado laboral de firmas extranjeras en la isla.

Las medidas de este 20 de agosto de 2026 fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que actualizó la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) e incorporó nuevas sanciones bajo el programa derivadas de la Orden Ejecutiva 14404.

Entre las personas cubanas sancionadas figuran tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos: Fernando González Llort, Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández.

González Llort, quien dirige el ICAP, fue convicto por espionaje en los Estados Unidos como parte de la Red Avispa, cumplió 15 años de una sentencia de 17 años en prisión por no registrarse como un agente extranjero y poseer documentos de identidad falsificados.

Además, con las sanciones de hoy se actualizó la información sobre el ICAP y sus extensiones, como la llamada "Casa de la Amistad", ubicada en Paseo e/ 17 y 19, Vedado, en la que fuera la residencia privada de Catalina Lasa y Juan Pedro Baró; la "Casa Memorial Salvador Allende", localizada en Calle 13 e/ D y E, Vedado; y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella de Caimito.

Asimismo, se sancionaron nueve entidades cubanas, en su mayoría empresas estatales.

ACINOX Comercial (Empresa Acinox Comercial S.A.), dedicada a la fabricación de hierro y acero básico y con sede en La Habana;

La Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC S.A.), también en La Habana y orientada a la provisión de recursos humanos para las empresas extranjeras en la isla.

Coratur S.A. (Corporación de Abastecimiento al Turismo S.A.), ubicada en Miramar y vinculada al Grupo Empresarial del Comercio Exterior;

La Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y sus Piezas (conocida como Transimport), en Marianao, La Habana;

La Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport), igualmente en La Habana;

La Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, localizada en Moa, Holguín;

La Empresa Importadora Exportadora y Comercializadora de Metales (Metalcuba), con sede en La Habana;

El Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), también en La Habana;

El Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS o MINCONS), entidad gubernamental con sede en La Habana.

Por su parte, el Departamento de Estado indicó en un comunicado que estas designaciones se fundamentan en el informe del 20 de julio Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, el cual resume cómo el régimen cubano ha utilizado durante décadas brigadas —como la coordinada a principios de este mes por el ya designado ICAP— para promover los intereses de Cuba a expensas de los Estados Unidos.

Todas las partes sancionadas hoy por el Departamento de Estado han sido designadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza la imposición de sanciones a personas extranjeras que cumplan criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.