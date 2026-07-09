Estalla nueva protesta en Luyanó por apagones y crisis de agua

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Vecinos del barrio de Luyanó, en el municipio habanero Diez de Octubre, protagonizaron una larga protesta este miércoles debido a los prolongados apagones y la falta de agua que azotan a la comunidad.

Los manifestantes, cansados de pasar más de cinco días sin servicios básicos, bloquearon la calle Villanueva, adyacente al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, popularmente conocido como La Benéfica.

“Cerraron la calle y estuvieron alrededor de cuatro o cinco horas con la calle cerrada con motivo de que llevamos más de 45 horas sin energía eléctrica y tres días sin agua. Los vecinos tocaron calderos”, señaló Jorge Armando Hechavarría Méndez, quien explicó que no habían podido tomar imágenes porque sus celulares estaban descargados.

Entre los participantes se encontraban incluso figuras vinculadas a las organizaciones de masas del gobierno.

“Estaba hasta el presidente de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) de la cuadra, con la bandera cubana y todo. Él dijo: ‘yo soy revolucionario, pero está bueno ya de la corriente y de que no haya agua’”, relató la activista Vismaika Amelo.

Una gran cantidad de efectivos de la policía política y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) se presentaron en el sitio, pero, de acuerdo a nuestros testigos no practicaron arrestos, aunque no descartan represalias o detenciones domiciliarias en las horas posteriores a la manifestación.

“Los primeros que llegaron ahí fueron los policías, tratando de intimidar al pueblo. Quitaron las cosas con las que habíamos bloqueado la calle. Limpiaron una esquina de los escombros que habíamos puesto ahí y el basurero que queda en la otra esquina más arriba. Limpiaron con el objetivo de que no hubiera cosas para cerrar la calle de nuevo, no que ellos estuvieran de limpieza ni nada de eso”, precisó Hechavarría.

Amelo señaló que, aunque participó en la concentración, “no podía tirar fotos porque estaba la Seguridad del Estado y tenía miedo que me quitaran el celular”.

La crisis de servicios básicos se agudiza mientras las respuestas oficiales continúan sin llegar a tiempo: "Las personas del gobierno se demoraron tres o cuatro horas en venir, nunca pusieron la electricidad y después de muchas horas fue que pusieron el agua", denunció Hechavarría Méndez.

En el contexto de una crisis energética sin precedentes, marcada por recurrentes colapsos del Sistema Eléctrico Nacional y récords de déficit de generación, el agotamiento ciudadano ha llegado a límites insostenibles.

“Muchas veces lo que nos ponen de electricidad después de 23 o 24 horas sin tenerla, es media hora. Es un genocidio lo que están cometiendo con el pueblo cubano. Es inhumano. Los niños no pueden dormir, los adultos mayores, tampoco. La comida se echa a perder. Hay que vivirlo para sufrirlo en carne propia. No tenemos telefonía móvil, ni fija, estamos prácticamente incomunicados”, recalcó Hechavarría Méndez.