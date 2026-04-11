Elección de Cuba al Comité de ONG de la ONU desata fuertes críticas; EEUU hace una protesta formal (VIDEO)

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La elección del régimen comunista de Cuba a un comité fundamental en el entramado de la Organización de Naciones Unidas ha generado fuertes críticas esta semana.

Para muchos constituye una fuerte contradicción que el gobierno dictatorial de La Habana tenga la capacidad de decidir qué ONG obtiene estatus consultivo en la ONU y pueda determinar, por ejemplo, qué representantes puede acceder a las instalaciones, participar en debates, organizar eventos paralelos y monitorear y criticar a los gobiernos y los derechos humanos.

El 8 de abril, Cuba fue electa junto a China, Nicaragua, Arabia Saudita, Sudán y otros países al Comité de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), integrado por 19 miembros.



Históricamente, países autoritarios en este comité, como Cuba en periodos anteriores, han usado tácticas de dilación, preguntas interminables y bloqueos para obstaculizar a ONG críticas de sus regímenes, mientras facilitan a “ONG” afines a su ideología.

El Embajador Dan Negrea, representante de los Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se opuso a esta elección.

"Los Estados Unidos se disocian del consenso sobre la elección de Cuba y Nicaragua para el Comité de Organizaciones No Gubernamentales. Estos gobiernos continúan reprimiendo a sus ciudadanos y suprimiendo a la sociedad civil. Por consiguiente, consideramos que Cuba y Nicaragua no son idóneos para formar parte de un organismo que asesora a los Estados Miembros en materia de organizaciones no gubernamentales", dijo el representante estadounidense.



Junto a Nicaragua, Cuba ya ha usado su puesto anteriormente para bloquear o retrasar grupos del exilio o defensores de derechos humanos.

"LOS RECLUSOS DIRIGEN EL MANICOMIO"

Organizaciones como el International Service for Human Rights (ISHR) y UN Watch han denunciado que China, Cuba y otros aliados retrasan o rechazan solicitudes de grupos de derechos humanos.



CIVICUS Monitor considera que Cuba tiene un espacio cívico “cerrado”, donde no hay ONGs verdaderamente independientes.



Según Freedom House y otros informes, de los 19 elegidos, solo unos pocos, como EEUU, Reino Unido, Estonia, Israel y Sudáfrica se consideran “libres”; 13 tienen espacio cívico cerrado o reprimido, y 14 han sido mencionados en reportes de la ONU sobre represalias contra quienes colaboran con el organismo.

"LOS RECLUSOS DIRIGEN EL MANICOMIO: La ONU acaba de elegir a China, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita y Sudán para su Comité de ONG, el cual supervisa la labor de los grupos de derechos humanos en la ONU y decide a cuáles acreditar", ironizó UN Watch.

La periodista venezolana Maibort Petit también ha señalado la hipocresía de la elección: países con graves violaciones a los derechos humanos y que reprimen a la sociedad civil ahora tendrán poder para decidir qué ONG pueden acceder y participar en la ONU.

"Mientras el mundo habla de derechos humanos, la ONU elige a Irán, Cuba, China, Nicaragua y Sudán para supervisarlos. Sí, los mismos regímenes acusados de violarlos. Y lo más grave: con el respaldo de Reino Unido, España y Francia. El sistema no está fallando… está revelando lo que realmente es", dijo la investigadora.