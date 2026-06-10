EEUU otorga licencias a petroleras, petroquímicas y mineras vinculadas a Venezuela

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 10 de junio nuevas licencias y modificaciones relacionadas con el régimen de sanciones a Venezuela, ampliando autorizaciones previamente emitidas para determinadas actividades económicas vinculadas a sectores considerados estratégicos.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Washington publicó nuevas medidas que se suman a una serie de autorizaciones emitidas durante 2026 para operaciones relacionadas con petróleo, gas y productos petroquímicos venezolanos.

Las licencias permiten determinadas transacciones vinculadas a la venta de diluyentes estadounidenses necesarios para el procesamiento de crudo venezolano, así como actividades específicas relacionadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Asimismo, contemplan el suministro de ciertos bienes, tecnología y servicios destinados a sectores productivos autorizados bajo las condiciones establecidas por OFAC.

Las medidas también abarcan actividades relacionadas con minerales venezolanos, incluido el oro y otros recursos considerados estratégicos para la economía del país.

De acuerdo con la documentación publicada por el Departamento del Tesoro, las autorizaciones forman parte de una serie de flexibilizaciones implementadas durante 2026 en áreas vinculadas a los sectores petrolero, gasífero, petroquímico y minero.

Las nuevas disposiciones fueron divulgadas a través de la página oficial de OFAC, donde también se publicaron modificaciones a licencias generales previamente emitidas y actualizaciones sobre el alcance de las actividades autorizadas bajo el programa de sanciones relacionado con Venezuela.