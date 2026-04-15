Luz verde a negocios y transacciones financieras entre Venezuela y EEUU; con algunas excepciones

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El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), emitió este martes las Licencias Generales (LG) 56 y 57, para permitir ciertas negociaciones comerciales y servicios financieros en Venezuela.

Mediante la LG-56, se autorizan las negociaciones comerciales a través de los llamados “contratos contingentes”, por lo cual las compañías podrían negociar y firmar contratos con entidades vinculadas al régimen venezolano, pero para su ejecución necesitan una autorización expresa y por separado de OFAC.

La propia licencia aclara que los conocidos como “contratos contingentes” incluyen a contratos ejecutorios, facturas pro forma ejecutorias, acuerdos en principio, licitaciones o propuestas en respuesta a concursos públicos, memorandos de entendimiento vinculantes, o cualquier otro acuerdo similar.

Esta autorización del Tesoro sigue prohibiendo los pagos en oro, moneda digital y criptomoneda a nombre del régimen en Venezuela, además de transacciones que involucren a individuos o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, de la que fue retirada recientemente la presidenta interina Delcy Rodríguez.

También prohíbe expresamente los intercambios financieros de cualquier tipo que involucren a personas que viven en Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, o cualquier empresa que sea propiedad, esté controlada o participe en una compañía conjunta con dichas personas.

La prohibición alcanza, además, a transacciones que involucren a una compañía ubicada en Venezuela o en Estados Unidos que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, o participe en una empresa conjunta con una persona ubicada en o constituida conforme a las leyes de China.

En cuanto a la LG-57, autoriza transacciones financieras con ciertos bancos venezolanos e individuos relacionados con el régimen venezolano, donde se incluyen el mantenimiento, la operación o el cierre de cuentas, préstamos, transferencias, retiros de efectivo, cheques o de envío de dinero, entre otros.

También quedan autorizadas las transacciones con tarjetas de débito, tarjetas prepagadas y cajeros automáticos, el cambio de divisas, los servicios bancarios en dólares estadounidenses, además de las transferencias a través de dinero móvil, billeteras móviles, cuentas digitales, tarjetas de crédito o débito.

Las entidades autorizadas por esta Licencia son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, siempre y cuando las transacciones sean necesarias para la prestación, exportación o reexportación de servicios financieros.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, la Administración Trump reconfiguró su relación con Venezuela, estableciendo un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición a la democracia.

Como parte de la implementación del plan, se han relanzado las relaciones diplomáticas y comerciales abriendo canales directos para la negociación, que ha incluido la visita a Venezuela de miembros del gabinete del presidente Trump y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.

Con las licencias generales 56 y 57 se abren oportunidades para que el sector privado estadounidense opere en Venezuela, de manera condicionada y limitada. A finales de enero con la licencia general 46, OFAC había flexibilizado las transacciones relacionadas con el petróleo venezolano.