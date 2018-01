EEUU no aceptará resultados de elecciones en Venezuela

La decisión de celebrar elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela minará por completo el orden constitucional democrático del país y los resultados no serán aceptados como legítimos, dijo el jueves un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.



El funcionario, que habló con reporteros bajo condición de anonimato, señaló que siempre se considera la posibilidad de nuevas sanciones económicas contra Venezuela en respuesta a la situación en el país.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence, criticó este jueves la decisión del Gobierno de Maduro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter:

"Dictador Maduro vuelve a privar a venezolanos de elecciones libres y justas. Elecciones rápidas son antidemocráticas, inconstitucionales y globalmente opuestas. EEUU mantendrá presión sobre el régimen para que respete derechos humanos de los venezolanos y restaure la democracia", dijo.

Por su parte, la vocera de la cancillería estadounidense, Heather Nauert, dijo el miércoles en un comunicado que es "antidemocrático e ilegítimo" que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela intente realizar elecciones presidenciales anticipadas antes del 30 de abril.

"Esta votación no sería libre ni justa. No haría más que profundizar las tensiones en el país, en vez de ayudar a superarlas. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano y sería percibida como antidemocrática e ilegítima por la comunidad internacional. Instamos al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos y restablecer el orden constitucional democrático", señala una nota de la cancillería estadounidense.

EEUU llamó igualmente a la realización de "proceso electoral libre, justo y transparente, abierto a una observación internacional creíble".

(Con información de Reuters y del Departamento de Estado de EEUU)