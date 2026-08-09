Economistas califican de "absurdo" y "fracaso" nuevos topes de precios en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Economistas cubanos criticaron la reciente medida de autoridades en las provincias de Villa Clara, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo de poner fin a una supuesta liberalización de los precios de productos como el aceite, el huevo, la leche en polvo, el azúcar y las salchichas e imponerles nuevos topes de precios, en una decisión que, a juicio de estos economistas, contradice las 176 medidas económicas aprobadas en junio por el parlamento unicameral en la isla.

“El supuesto enfoque más liberalizador de las 176 medidas se ‘destiñó’ en menos de dos meses”, publicó en Facebook el economista cubano Pedro Monreal en un escrito en el perfil “El Estado como tal”.

“El partido comunista decidiendo los márgenes comerciales y los precios de venta al público. Apaga y vámonos”, escribió el economista cubano Elías Amor en su blog Cubaeconomía en el artículo “¿Nos creemos las 176 transformaciones o no?”.

Los cuestionamientos de Monreal y Amor se produjeron después de que el Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara impusiera el pasado 7 de agosto un tope de precios, con su Acuerdo 157 de 110 pesos por unidad al huevo; 2,500 pesos al litro de aceite; 3,120 pesos el kilogramo de leche en polvo; 370 pesos la libra de azúcar blanca refina mayorista y 410 la minorista, y las salchichas 1,255 pesos el kg en la venta mayorista y 1,500 en la minorista.

A la par, las autoridades de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín tomaron recientemente decisiones similares de imponer los llamados “precios de referencia” en productos como el aceite y el huevo.

“176 medidas y un solo logro: demostrar que no aprendieron nada”, aseguró Monreal en su publicación en Facebook.

Para Amor, “este es un ejemplo del absurdo irreal del modelo económico que domina en Cuba desde 1959, un consejo provincial actuando como la institución del mercado, fijando el precio de venta y los márgenes de los comercios. Y claro, así, no es extraño que este Acuerdo contravenga la ‘Transformación’ relativa a los precios, sino que, además, provoque en Villa Clara un inmediato desabastecimiento de los bienes y servicios de primera necesidad cuyos márgenes se topan”.

El autor del blog Cubaeconomía recordó cómo estas decisiones contradicen las “176 Transformaciones” aprobadas hace poco por el régimen cubano que incluyen el punto del fin de subsidios a los precios y la eliminación de los topes de precios y aquellos controlados y centralizados.

“La burrada no se queda en Villa Clara, sino que se extiende al consejo de la Administración del municipio de Guantánamo, en este caso, para regular el precio del aceite, que en los últimos días aumentó hasta alcanzar los 6.000 pesos y más por unidad”, afirmó Amor.

En el caso de Monreal, consideró que, al contrario de lo que ocurrió con la fracasada “Tarea Ordenamiento”, impuesta por el régimen en 2021, el contexto de hoy de las 176 Medidas se muestra peor al hablar de la planificación.

“El anterior fracaso con los precios del 'ordenamiento' por lo menos tuvo un diseño explícito y cuantificado de corrección de precios relativos. Ahora ni siquiera hay evidencia pública de un diseño previo cuantificado de precios relativos del paquete de 176 medidas”, apuntó Monreal.

El economista Elías Amor destacó que el mercado era el que tenía la solución del tema de los precios porque hace “un ajuste espontáneo, natural, de oferta y demanda a partir del precio, sin la necesidad de que intervengan “gobiernos municipales”, ni otras majaderías comunistas”.

“Los cubanos deben saber que este mecanismo es posible y que puede y debe funcionar en la economía de Cuba una vez que se reemplace el actual modelo que no es capaz de asegurar un suministro a precio aceptable de aceite”, sentenció Amor.