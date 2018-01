Desestima juez cuatro cargos de corrupción contra el senador Bob Menendez

Un juez federal desestimó siete de los 18 cargos por los que fueron juzgados el año pasado el senador demócrata Robert Menendez y al otro acusado, Salomon Melgen, días después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de repetir el juicio después de que el jurado no llegara a un veredicto unánime en el primero.

Según reporta Politico, los cargos que el juez del Tribunal de Distrito William Walls desestimó se referían a la supuesta mediación de Menendez a favor de su viejo amigo Melgen con altos funcionarios federales, en una disputa de facturación al Medicare por $ 8.9 millones, y en un litigio relacionado con un contrato de seguridad portuaria en la República Dominicana. Los fiscales alegaban que Menendez ayudó a Melgen a cambio de más de 750.000 dólares en contribuciones a su campaña.

"Un jurado racional no podría afirmar que Menéndez y Melgen estaban al tanto de los términos del supuesto quid pro quo", escribió Walls en su opinión al absolver a los acusados de ese cargo.

Cuatro de los cargos eliminados se aplicaban solo al legislador cubanoamericano, quien ahora enfrentará nueve, mientras que tres se aplicaban a Melgen, quien deberá defenderse de ocho. El oftalmólogo de la Florida también podría cumplir una condena de décadas en prisión por fraude al Medicare.

A pesar de la decisión del juez, Menéndez enfrenta la posibilidad de otro juicio por receptación de presuntos sobornos justo cuando comienza su campaña para su tercer término en el Senado.

Walls, quien fue criticado por Menendez, también anunció que no presidirá el nuevo proceso, cuya fecha aún no se ha fijado. El caso aún no ha sido asignado a otro magistrado.

El jefe de la defensa de Menendez, Abbe Lowell, predijo que si el juicio realmente se lleva a cabo su cliente será absuelto.

"La decisión del Departamento de Justicia de volver a enjuiciarlo tiene aún menos sentido que la semana pasada, y esperamos que la reconsideren", dijo Lowell en un comunicado. "El senador Menendez sigue tan seguro como siempre de que una vez más será plenamente reivindicado si el gobierno sigue adelante".

"Hace tiempo que la Corte debió absolverlos de todos los cargos que implican contribuciones monetarias”, dijo Kirk Ogrosky, abogado de Melgen, citado por Politico. “Sencillamente, nunca hubo ningún acuerdo de quid pro quo entre mi cliente y el senador Menendez, y ahora el tribunal ha absuelto a estos dos viejos amigos hispanoamericanos de todos los cargos que involucraban contribuciones políticas. Esperamos que el Departamento de Justicia reflexione sobre la decisión de la Corte y abandone el resto del caso".

El Departamento de Justicia no comentó si la decisión de Walls tendrá un impacto en su decisión de volver a enjuiciar a Menéndez.

"El Departamento está revisando la orden de la Corte y considerando los próximos pasos", dijo Nicole Navas Oxman, vocera de esa dependencia, que el viernes anunció su decisión de volver a buscar una condena de los dos hombres.

(Con información de Politico)