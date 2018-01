Departamento de Justicia renuncia a un nuevo juicio contra senador Menendez

Declaraciones del Senador Menendez tras conocer decisión del Departamento de Justicia:

"Desde el principio, nunca deje de ser rotundamente claro sobre mi inocencia y mi creencia en que la justicia prevalecería. Estoy agradecido que el Departamento de Justicia haya tomado el tiempo de reevaluar su caso para llegar a la conclusión apropiada. Doy gracias a Dios por escuchar mis oraciones y por darme la fortaleza necesaria durante estos momentos difíciles. He dedicado toda mi vida a servir a la gente de Nueva Jersey, y estoy eternamente agradecido con todos los que me han apoyado. No importa los desafíos que se presenten en el camino, nunca dejaré de luchar por Nueva Jersey y por los valores que compartimos”.