Presentan al cubatón en Premios Juventud

El público recibió con gran entusiasmo un set de la música urbana cubana conocida como el "cubatón", que combina la base del reguetón con pop y salsa y fue representado por los artistas El Micha, Jacob Forever, El Chacal, El Taiger, Yomil y El Dany, IAMChino y Lenier.

La introducción al segmento de artistas urbanos de la isla la hizo Pitbull desde una pantalla mediante una grabación. Además, Yulién Oviedo con El Micha, Chacal y Srta. Dayana cantaron "Cuba está de moda."

Con una notable ausencia de galardones y un llamado a los jóvenes de Estados Unidos a apoyar causas como la lucha por del control de armas, legalización de los "soñadores" y la denuncia a la separación de familias inmigrantes en la frontera, Miami celebró en la noche del domingo la decimoquinta edición de los Premios Juventud. Durante la transmisión de cuatro horas, testimonios de jóvenes activistas se alternaron con números musicales de los artistas más populares en las plataformas de "streaming" y con la presentación oficial ante la audiencia latina de un pegajoso ritmo conocido como "cubatón".

"Vinimos a demostrar que somos mucho más que la generación de los celulares y los emojis", dijo al comenzar la ceremonia Manolo González Vergara, hijo de la conocida actriz colombiana Sofía Vergara, quien fue uno de los presentadores.

"Somos los motores de cambio", agregó su compañera María Elena Dávila, hija de la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado y del cantante Guillermo Dávila.

Juntos y agarrados de las manos, los conductores de la noche subrayaron que los jóvenes quieren un mundo "sin violencia, sin armas, inclusivo, sin bullying, sin miedos y con familias unidas".

La transmisión de los Premios Juventud había comenzado minutos antes con "Te boté", una pieza interpretada por Ozuna, Casper Mágico y Nio García, mientras que Bad Bunny los acompañó en una pantalla desde Madrid, donde está de gira.

Zion y Lennox cantaron su éxito "La player" y luego se sumó J.Balvin en su colaboración de "No es justo". Terminaron acompañados por niños bailarines haciendo el "floss dance". Maluma por su parte conmovió con su estreno de "Marinero", que siguió con el remix de "Bella" con Wolfine y cerró su número con "El préstamo", vestido de negro total y con camiseta sin mangas.

Becky G. fue una de las artistas que más tiempo pasó sobre las tablas, al cantar "Sin pijama" con Natty Natasha, "Mal de la cabeza" con Mau y Ricky y además estrenó "Zooted", su primera canción en inglés en varios años.

Daddy Yankee lanzó "Zum Zum", su nuevo tema con RKM & Ken-Y y Arcángel, mientras que los de CNCO también cantaron por primera vez en vivo su nuevo sencillo "Se Vuelve Loca".

La parte romántica quedó a cargo de los mexicanos Joss Favela, Carlos Rivera y la puertorriqueña Kany García, quienes vocalizaron unas muy aplaudidas baladas.

Ocho activistas de causas como la donación de órganos, el empoderamiento femenino y el biculturalismo también tuvieron su parte.

Fue especialmente conmovedor el discurso de Mía Sánchez, hija del cantante colombiano Charlie Zaá, quien es una sobreviviente de la matanza a tiros ocurrida en la escuela Marjorie Stone Douglas, de Parkland, al norte de Miami.

"La etiqueta 'Never Again' quiere decir que nunca más nos quedaremos de brazos cruzados ante situaciones de violencia", sostuvo Sánchez, quien dijo deberle la vida al profesor Scott Beigel, que murió en la masacre del 14 de febrero de este año. Durante la transmisión y en las redes sociales, Univisión

promovió su campaña "Se habla USA", en la que defiende la biculturalidad de los latinos y el libre uso del español en Estados Unidos, e hizo un llamado para que los jóvenes se inscriban en los centros electorales y participen en los comicios legislativos y locales de noviembre venidero. No hubo entrega de premios esta vez.

EFE