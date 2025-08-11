Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News
Titulares

Cubano intenta pasar balas ocultas en un Nesquik por el Aeropuerto de Miami (FOTOS)

Intentaron transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa. (Fotos TSA/Instagram)
Intentaron transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa. (Fotos TSA/Instagram)

Un pasajero cubano fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras intentaba transportar 64 balas de punta hueca ocultas en un envase de Nesquik de fresa. El insólito hallazgo ha generado interrogantes sobre las intenciones detrás de este inusual método de contrabando.

Getting your Trinity Audio player ready...

Un pasajero fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) intentando transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa, confirmó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El hombre, de origen cubano, viajaba rumbo a la isla en un vuelo chárter, según relataron a Martí Noticias varios pasajeros que compartían destino.

“Estaba vestido completamente de rojo, incluso los tenis. Tenía un pasaporte cubano y una green card. Se lo llevaron aparte y luego comenzaron a hacer preguntas sobre él”, dijo una viajera a La Habana que pidió mantener el anonimato.

Intentaron transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa.
Esconder municiones en un producto alimenticio constituye una violación grave de las normas de seguridad aeroportuaria.

La TSA confirmó el hallazgo en sus redes sociales con un tono sarcástico: “En lugar de una mezcla dulce de nostalgia, encontraron un guante lleno de 64 balas de punta hueca enterradas en un recipiente de sabor frutal ficticio”.

Aunque transportar munición en el equipaje facturado es legal en EEUU si se declara y embala adecuadamente, esconderla en un producto alimenticio constituye una violación grave de las normas de seguridad aeroportuaria.

TSA declinó ofrecer detalles sobre el caso, alegando que la información solicitada no es de divulgación pública por parte de la agencia. En una breve comunicación, la oficina de Asuntos Públicos indicó que cualquier consulta sobre posibles cargos locales debía dirigirse a las autoridades policiales correspondientes.

Martí Noticias contactó a la Policía de Miami-Dade pero hasta el momento no ha recibido respuesta sobre el caso.

Balas con sabor a fresa

Las balas estaban meticulosamente ocultas dentro de un guante de goma azul, enterradas en el polvo rosado del popular producto infantil. El incidente ocurrió el 25 de julio y fue detectado por oficiales de la TSA durante una inspección secundaria de rutina.

“El peso anormal del contenedor levantó sospechas, lo que llevó a los agentes a examinarlo más a fondo”, explicó la agencia.

Intentaron transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa.
El peso anormal de la lata de Nesquik levantó sospechas, dijo la TSA.

Una vez descubierto el contenido, se activó el protocolo de intervención del equipo de explosivos y se abrió una investigación. Hasta el momento, ni la identidad del pasajero ni el destino exacto del vuelo han sido revelados.

Según la TSA, las balas incautadas eran de punta hueca, un tipo de munición diseñada para expandirse al impactar y causar mayor daño interno. Aunque es común en contextos de defensa personal, su uso está restringido en conflictos armados por su alto poder lesivo.

Intentaron transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa.
Lo que parecía un envase normal de un alimento para niños ocultaba 64 balas de punta hueca.

¿Destino: Cuba?

No está claro si el pasajero pretendía ingresar las balas a Cuba, pero todo indica que ese era el objetivo. Aunque el transporte de armas y municiones está fuertemente regulado en la isla, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones sobre el caso, ni han confirmado si se inició alguna coordinación bilateral tras el hallazgo.

Violencia creciente en la isla

Este incidente coincide con un aumento alarmante de la violencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos registró al menos 83 denuncias por “inseguridad ciudadana” solo en julio. El número de muertes violentas —sociales, criminales, policiales o de género— subió de 12 en junio a 19 en julio, según sus datos.

Entre los hechos más notorios está el asesinato del cantante Rey Manuel, ocurrido la madrugada del jueves en la Autopista Nacional, cerca del puente de Nazareno, en Mayabeque.

De acuerdo con reportes de prensa, el artista recibió un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillado, lo que podría apuntar a un posible ajuste de cuentas. Según testimonios, viajaba hacia La Habana con dinero en efectivo y acompañado de otra persona, cuya identidad no ha sido revelada.

  • 16x9 Image

    Mario J. Pentón

    Mario J. Pentón es un periodista multimedios de Martí Noticias. Egresado de la Universidad de Cienfuegos en la carrera de Comunicaciones, se inició como corresponsal del diario independiente 14ymedio y luego en los diarios el Nuevo Herald y el Miami Herald. En los Estados Unidos también ejerció como reportero de América TeVé, canal 41 de Miami, y conductor radial en América Radio. Su trabajo en temas de inmigración y asuntos sobre Cuba le ha ganado una fiel audiencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. 

Foro

XS
SM
MD
LG