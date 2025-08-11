Cubano intenta pasar balas ocultas en un Nesquik por el Aeropuerto de Miami (FOTOS)

Getting your Trinity Audio player ready...

Un pasajero fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) intentando transportar 64 balas de punta hueca ocultas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa, confirmó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El hombre, de origen cubano, viajaba rumbo a la isla en un vuelo chárter, según relataron a Martí Noticias varios pasajeros que compartían destino.

“Estaba vestido completamente de rojo, incluso los tenis. Tenía un pasaporte cubano y una green card. Se lo llevaron aparte y luego comenzaron a hacer preguntas sobre él”, dijo una viajera a La Habana que pidió mantener el anonimato.

La TSA confirmó el hallazgo en sus redes sociales con un tono sarcástico: “En lugar de una mezcla dulce de nostalgia, encontraron un guante lleno de 64 balas de punta hueca enterradas en un recipiente de sabor frutal ficticio”.

Aunque transportar munición en el equipaje facturado es legal en EEUU si se declara y embala adecuadamente, esconderla en un producto alimenticio constituye una violación grave de las normas de seguridad aeroportuaria.

TSA declinó ofrecer detalles sobre el caso, alegando que la información solicitada no es de divulgación pública por parte de la agencia. En una breve comunicación, la oficina de Asuntos Públicos indicó que cualquier consulta sobre posibles cargos locales debía dirigirse a las autoridades policiales correspondientes.

Martí Noticias contactó a la Policía de Miami-Dade pero hasta el momento no ha recibido respuesta sobre el caso.

Balas con sabor a fresa

Las balas estaban meticulosamente ocultas dentro de un guante de goma azul, enterradas en el polvo rosado del popular producto infantil. El incidente ocurrió el 25 de julio y fue detectado por oficiales de la TSA durante una inspección secundaria de rutina.

“El peso anormal del contenedor levantó sospechas, lo que llevó a los agentes a examinarlo más a fondo”, explicó la agencia.

Una vez descubierto el contenido, se activó el protocolo de intervención del equipo de explosivos y se abrió una investigación. Hasta el momento, ni la identidad del pasajero ni el destino exacto del vuelo han sido revelados.

Según la TSA, las balas incautadas eran de punta hueca, un tipo de munición diseñada para expandirse al impactar y causar mayor daño interno. Aunque es común en contextos de defensa personal, su uso está restringido en conflictos armados por su alto poder lesivo.

¿Destino: Cuba?

No está claro si el pasajero pretendía ingresar las balas a Cuba, pero todo indica que ese era el objetivo. Aunque el transporte de armas y municiones está fuertemente regulado en la isla, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones sobre el caso, ni han confirmado si se inició alguna coordinación bilateral tras el hallazgo.

Violencia creciente en la isla

Este incidente coincide con un aumento alarmante de la violencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos registró al menos 83 denuncias por “inseguridad ciudadana” solo en julio. El número de muertes violentas —sociales, criminales, policiales o de género— subió de 12 en junio a 19 en julio, según sus datos.

Entre los hechos más notorios está el asesinato del cantante Rey Manuel, ocurrido la madrugada del jueves en la Autopista Nacional, cerca del puente de Nazareno, en Mayabeque.

De acuerdo con reportes de prensa, el artista recibió un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillado, lo que podría apuntar a un posible ajuste de cuentas. Según testimonios, viajaba hacia La Habana con dinero en efectivo y acompañado de otra persona, cuya identidad no ha sido revelada.