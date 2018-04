Cuba impide entrada a dos expresos políticos en el exilio liberados en 2010

Cuba impidió la entrada al país a dos expresos por razones políticas que salieron de la isla en virtud de un acuerdo entre la Iglesia Católica y las autoridades de Cuba en el 2010, según explicaron a Radio Martí.

Rolando Damas Domínguez y Rodrigo G. Santos Velázquez fueron sancionados junto a otros cinco jóvenes de Holguín a 10 y 11 años de cárcel por delitos contra la Seguridad Marítima Naval de Cuba en el 2006.

El caso de ambos es el mismo. Habían salido en el 2005 en una embarcación de manera ilegal desde Gibara, Holguín, con la intención de llegar a Estados Unidos, pero autoridades migratorias de ese país los interceptaron y devolvieron a la isla.

En el 2010 se beneficiaron del acuerdo entre la Iglesia Católica y el gobierno español, que con el consentimiento de La Habana permitió que emigraran a España decenas de presos políticos y sus familiares.

Grupos de derechos humanos dijeron entonces que este acuerdo constituía una forma de destierro. Pero la Iglesia y España alegaron que todos los que viajaron fueron consultados previamente y habían aceptado el trato, del que no fueron revelados todos los detalles.

Lo cierto es que ninguno de los dos holguineros fueron bienvenidos en su país en días recientes. Autoridades migratorias les informaron que tenían "restricciones" para entrar a la isla.

Damas Domínguez, que tiene en Cuba a un hijo de 18 años, la madre, primos y tíos, dijo que una oficial que lo atendió dentro del aeropuerto el pasado 12 de abril le informó que "lo lamentaba", pero que tenía que regresar en el mismo avión hacia Kentucky, la ciudad donde vive actualmente.

"Salí para atrás (del aeropuerto de Holguín hacia Kentucky) en el mismo vuelo (…) me dieron una planilla que dice que todavía no tengo autorización para entrar al país, lo que no entiendo es por qué", comentó Damas Domínguez en entrevista telefónica.

"Es una estupidez. Si yo cumplí mi sanción, no debo nada a ellos, nunca he tenido problemas ni allá ni aquí (…) ¿Les voy a hacer daño por visitar a mi familia? ¿Qué daños le voy a hacer yo a ellos? Ninguno", agregó.

Explicó que le molesta el hecho de haber realizado un largo viaje: "Llegar y que te digan, así fácil, que no puedes entrar porque tienes restricciones, y no te den explicaciones sobre qué tipo de restricciones tienes para poder entrar al país, a tu propio país", indicó.

Los siete sancionados en esta causa fueron enviados a España. Dos continúan en el país europeo, pero los otros cinco viajaron a Estados Unidos en diferentes fechas.

"Ni te bajes de la escalera"

Cuba tampoco dejó entrar el pasado 8 de marzo a Santos Velázquez, a quien ni siquiera le permitieron descender del avión donde viajó con su esposa y un hijo. Fue retornado a Naples, Florida, donde vive.

Quería, -explicó-, visitar a su abuela de 89 años que está enferma y no ha visto desde que salió de Cuba en el 2010.

"Tengo la orden de negación de entrada del país (…). La adquirí por medio del capitán del avión", expresó. "La hoja dice que no soy admisible al país", agregó.

Santos Velázquez dijo que funcionarios de Emigración que lo esperaban en la pista le indicaron que no descendiera del avión. "(La funcionaria) me dijo: 'ni te bajes de la escalera'", recordó.

Sus casos no son únicos. Cuba ha impedido la entrada al país de cubanos que se han manifestado en contra de las autoridades de la isla en otros países.

Tampoco permite la entrada de médicos que han desertado de misiones internacionalistas en el extrajero antes del plazo de 8 años que impone su ley migratoria.

(Con reporte de Ivette Pacheco)