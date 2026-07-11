Cuba amanece en apagón masivo (FOTOS)

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba enfrenta un nuevo revés en su crisis energética: colapso en el microsistema occidental frena la recuperación del SEN

“Esto es incompetencia pura” y “¿hasta cuándo vamos a vivir así?”, se preguntaron usuarios en redes sociales al ser notificados de que el país continua prácticamente apagado.

Este sábado, la Unión Eléctrica (UNE) informó que tras el apagón nacional total del viernes 10 de julio por la tarde, el cuarto en 2026, se activaron microsistemas en todas las provincias para mantener servicios vitales.

Sin embargo, en la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental, lo que complicó seriamente el proceso de restablecimiento.

Según el parte oficial publicado esta mañana, la prioridad es reincorporar las unidades de Energás Boca de Jaruco para arrancar progresivamente las termoeléctricas de Máximo Gómez en Mariel, Ernesto Guevara en Santa Cruz, Antonio Guiteras en Matanzas, Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Diez de Octubre en Nuevitas. Una vez estabilizado el occidente y centro, se extenderá hacia el oriente para conectar Felton y Antonio Maceo.

FOTOGALERÍA. Apagón total en Cuba: El 2do colapso nacional en la Semana 1/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











2/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











3/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











4/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











5/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











6/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











7/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











8/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











9/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











10/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











11/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











12/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











13/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











14/14 El 10 de julio de 2026, Cuba sufrió su segundo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en apenas unos días, dejando a millones de cubanos sin electricidad en todo el país. Tras un primer apagón masivo a inicios de semana, el nuevo fallo ocurrió en la tarde del viernes.











Previous slide Next slide

A lo largo de toda la isla el hartazgo es generalizado y la exigencia de transparencia y un plan real de solución crece por día ante una situación que se prolonga por varios años, y que se ha visto empeorada en los últimos días.

Este nuevo colapso se suma a una crisis estructural profunda: plantas termoeléctricas obsoletas con décadas de explotación, falta crónica de combustible y un déficit de generación que ayer superó los 2.200 MW.

Expertos y opositores señalan que, más allá del “bloqueo” que menciona el régimen comunista, esta crisis se debe a la mala gestión de los gobernantes.

Otros destacaron la coincidencia con la víspera del 11 de julio, señalando que el pueblo ya no aguanta más apagones prolongados que afectan la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y el suministro de agua.

La recuperación total del SEN podría tomar varias horas o incluso días más, dependiendo de la estabilidad de las unidades que se logren sincronizar.