“Estamos en ‘Oscuristán’", cubanos sin esperanza de un alivio a los apagones tras nuevo colapso eléctrico (VIDEO)

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El nuevo colapso total del Sistema Eléctroenergético en Cuba (SEN) parece reforzar entre los cubanos la incertidumbre ante una inmediata salida a la crisis con los apagones en la isla.

“No creo que haya una solución inmediata porque las termoeléctricas son muy obsoletas y hacer una inversión ahora mismo al país le cuesta mucho”, dijo Amaury González, residente en La Habana, a la agencia Reuters.

El ocurrido este 6 de julio es el tercer colapso total de la envejecida red eléctrica en Cuba en lo que va de este 2026. Hasta este momento, las autoridades cubanas no han informado sobre la causa que provocó esta nueva caída.

“Ya el SEN caerse en Cuba es normal. Ya es una cosa que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Sin corriente, cogiendo aire en el malecón hasta que llegue la noche. Hasta la 1, 2 o 4 de la mañana. A veces amanecemos aquí mismo. Dormimos aquí mismo o en el balcón por el calor, los mosquitos”, comentó a Reuters, Alexis Tailor, quien pasó la tarde-noche del nuevo colapso eléctrico sentado en el malecón habanero.

Este colapso total del sistema eléctrico en Cuba ocurrió sólo 24 horas después de que este domingo 5 de julio la isla reportara un segundo récord de apagones en una misma semana cuando un 72 por ciento del país estuvo sin electricidad en el horario de mayor demanda.

El habanero Yoleisi Poll comentó que los apagones han trastocado por completo el diario vivir de los pobladores de la isla siempre a merced de cuándo les pongan la luz en sus zonas.

“La dinámica te cambia en todo. No puedes ir a trabajar, la cuestión de la casa, la comida, tienes que hacer una comida rápida. Y nosotros porque tenemos gas, pero si no tienes gas, tienes que tirarle a la leña que es lo que más cercano hay aquí”, declaró Poll a Reuters.

El nuevo desplome total de la red eléctrica nacional en la isla también ha sacado nuevamente a las calles cubanas la inventiva de los pobladores en su subsistencia cotidiana como la de Odalys Ramos, una habanera de 62 años, haciendo café en una improvisada hornilla de leña, sobre las ruinas de una escalera de hierro.

“Aquí estamos en ‘Oscuristán’. En el apagón. No hay nada más. Es lo que tenemos que hacer hasta que pase algo”, respondió a la agencia AP el habanero Richard Valdés.

Este martes, más de 24 horas después del nuevo colapso total, el séptimo colapso en el último año y medio, la Unión Eléctrica en la isla aseguró que ya había interconectado el SEN pero desde Pinar del Río hasta Holguín.

“Imagínate, mi papá cocina con la cocina eléctrica. Cuando vuelve la luz, tenemos que preparar arroz rápido y todo eso. Le dije a mi papá que teníamos que comprar carbón porque, si no, no comeríamos y nos moriríamos de hambre”, comentó la habanera Lina May a la agencia AP.